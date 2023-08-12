تشكيل نهائي البطولة العربية - رونالدو وماني وبروزوفيتش يقودون النصر أمام الهلال
السبت، 12 أغسطس 2023 - 17:15
كتب : FilGoal
يقود الثلاثي كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وساديو ماني تشكيل النصر أمام الهلال.
وحل عبد الإله العمري محل عبد الله مادو في تشكيل النصر بسبب الإصابة.
وأعلن لويس كاسترو مدرب النصر السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة الهلال ضمن نهائي بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: نواف العقيدي
خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - عبد الإله العمري - أليكس تيليس
خط الوسط: عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا
خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني
البدلاء: أمين بخاري - محمد العتيبي - نواف بوشل - محمد فتيل - جيسلان كونان - عبد المجيد الصليهم - علي الحسن - خالد الغنام - مختار علي - عبد الفتاح آدم - عبد الرحمن غريب - عبد العزيز العليوة.
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