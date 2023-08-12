حلوة البدايات.. أرسنال ينطلق بثنائية في شباك نوتينجهام فورست

السبت، 12 أغسطس 2023 - 17:06

كتب : FilGoal

أرسنال ونوتينجهام

بدأ أرسنال موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي بشكل مثالي وحقق النقاط الثلاث الأولى.

وفاز أرسنال على نوتينجهام فورست بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وسجل إيدي نيكيتياه وبوكايو ساكا هدفي أرسنال فيما سجل تايو أونيي هدف نوتينجهام الوحيد.

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أرسنال حقق الفوز في الجولة الأولى للموسم الثاني على التوالي بعدما افتتح الموسم المنصرم (2022_2023) بالفوز على كريستال بلاس 2-0.

وكان أرسنال قد خسر 4 مباريات افتتاحية خلال المواسم السبع الأخيرة.

المدفعجية حققوا الفوز السادس خلال آخر 10 مباريات أمام نوتينجهام فورست على ملعب الإمارات.

التشكيل

دفع ميكيل أرتيتا المدير الفني أرسنال بكل صفقات فريقه الصيفية الجديدة في مواجهة نوتنجام.

وصف المباراة

انطلقت المباراة في الثالثة عصرا بعدما تأجلت لمدة 30 دقيقة بسبب خلل في النظام الإلكتروني لتذاكر حضور المباراة.

وبدأ أرسنال المباراة بضغط هجومي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أرسلها ساكا وسددها نيكيتياه لكنها إلى ركلة مرمى.

وأضاع نوتينجهام فرصة ذهبية من انفراد تام من مهاجمه جونسون الذي سدد من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة ليهدر أول فرص المباراة.

ومرر جابرييل مارتينيللي الكرة بالكعب بطريقة فنية رائعة من يسار منطقة الجزاء إلى إدوارد نيكيتاه الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك في الدقيقة 26.

6 دقائق بعد الهدف وأرسل ويليام ساليبا تمريرة إلى ساكا الذي سدد كرة صاروخية من خارج منطقة سكنت الشباك في الدقيقة 32.

ولم يستطع يوريان تيمبر لاعب آرسنال إكمال المباراة وحل تاكيهيرو تومياسو بدلا منه.

وشهدت الدقيقة 72 تسديدة قوية من ديكلان رايس تصدى لها مات تيرنر حارس نوتنجهام.

ومن هجوم مرتد نجح نوتينجهام في تقليص الفارق عن طريق أنتوني إيلانجا الذي انطلق بشكل رائع وأرسل كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء سددها تايو داخل الشباك في الدقيقة 84.

وأضاع كاي هافريتز تسجيل الهدف الثالث لنادي أرسنال بعدما انفرد بمرمى نوتينجهام في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

الدوري الإنجليزي أرسنال نوتينجهام فورست
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