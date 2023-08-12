برشلونة ينهي أزمة تسجيل جوندوجان

السبت، 12 أغسطس 2023 - 16:03

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان - برشلونة

أنهى نادي برشلونة أزمة تسجيل لاعبه الجديد الألماني ألكاي جوندوجان في قائمة الفريق.

وانضم جوندوجان لصفوف برشلونة خلال هذا الصيف قادما من برشلونة في صفقة انتقل حر.

وقام برشلونة بتسجيل لاعبه الجديد قبل انطلاق مباريات الفريق في الموسم الجديد 2023-2024 من الدوري الإسباني.

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ويفتتح برشلونة مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة خيتافي غدا الأحد ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

ويحمل برشلونة لقب الدوري الإسباني وينتظره منافسه شرسة مع غريمه ريال مدريد خلال هذا الموسم.

برشلونة يسجل لاعبه الجديد إلكاي غوندوغان

ويمتد عقد جوندوجان مع برشلونة حتى عام 2025 مع إمكانية التمديد لعام إضافي وبشرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.

وتألق جوندوجان بشكل لافت مع مانشستر سيتي الموسم المنصرم وحقق في صفوفه ثلاثية نادرة، الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا.

وخاض النجم الألماني 51 مباراة في مختلف المسابقات مع مانشستر سيتي في الموسم المنصرم مسجلا 11 هدفً.

برشلونة جوندوجان
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