تقرير جنوب إفريقي يكشف حقيقة اهتمام صنداونز وكايزر تشيفز بضم بيرسي تاو

السبت، 12 أغسطس 2023 - 16:00

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - الأهلي

تواجد بيرسي تاو لاعب الأهلي في مباراة جمعت بين فريقه السابق ماميلودي صنداونز وغريمه القليدي كايزر تشيفز.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

ذلك التواجد أثار تساؤلات حول وجود اهتمام من كلا الفريقين بضم لاعب منتخب جنوب إفريقيا.

ولكن ذكر موقع "ذا ساوث أفريكان" الجنوب إفريقي وفقا لمصادره أن تاو تواجد لمشاهدة المباراة فقط في ظل استغلال فترة الراحة بعد نهاية موسم الأهلي.

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وقال المصدر للموقع الجنوب إفريقي: "الدوري في مصر انتهى ولن يعود قبل منتصف شهر سبتمبر المقبل وكل لاعبي الأهلي حصلوا على راحة وسافروا وتاو ليس مختلفا عنهم".

وأضاف "تاو يحب كرة القدم لذا لم تكن مفاجأة رؤيته في الملعب ولكن ذلك لا يعني عودته إلى صنداونز".

اللاعب صاحب الـ29 عاما انضم إلى الأهلي قادما من برايتون في عام 2021 بعقد يمتد لـ2024.

الأهلي بيرسي تاو صنداونز كايزر تشيفز
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