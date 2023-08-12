خبر في الجول – عبد الله مجدي يقترب من الانضمام إلى زد
السبت، 12 أغسطس 2023 - 15:25
كتب : عمرو نبيل
اقترب عبد الله مجدي الظهير الأيمن لنادي بيراميدز من الانتقال إلى زد.
وحسبما علم FilGoal.com فإن زد توصل لاتفاق مع بيراميدز لضم اللاعب صاحب الـ20 عاما معارا لمدة عام مع أحقية شراء.
وخاض عبد الله مجدي 19 مباراة مع بيراميدز سجل خلالهم هدفا وحيدا.
وكان عبد الله مجدي انضم إلى بيراميدز قادما من مصر للمقاصة في عام 2019 ويمتد تعاقده مع الفريق حتى عام 2026.
ومع مصر للمقاصة خاض عبد الله مجدي 39 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع اثنين.
وخلال الصيف الجاري ضم زد كل من شادي حسين وعلي لطفي ومصطفى سعد ومصطفى فوزي ومحمد أشرف من الأهلي.
ذلك بالإضافة لمصطفى زيكو من حرس الحدود وجرجس مجدي ومحمد إسماعيل من إنبي.
كما انضم الموريتاني معط ماجاسا كما علم FilGoal.com.
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