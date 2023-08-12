"أنا هنا للدفاع عن أغلى قميص في العالم".. الرجاء يضم عمرو وردة

السبت، 12 أغسطس 2023 - 14:44

كتب : FilGoal

عمرو وردة - أنورثوسيس

أعلن الرجاء المغربي اليوم السبت رسميا انضمام عمرو وردة في صفقة انتقال حر قادما من أبولون ليماسول القبرصي.

عمرو وردة

النادي : الرجاء البيضاوي

الرجاء البيضاوي

ونشر الرجاء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لعمرو وردة قال خلاله: "كازابلانكا كل مكان فيها يروي أسطورة، مدينة تتنفس كرة".

وواصل "فيها الشغف والفرحة لكن عندما تصل لها تعرف أن اسمها الدار الخضراء".

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وأردف "كل شيء فيها أخضر تجعلك تشعر أنك تريد أن تصبح جزءا من ذلك النادي وترسم حكاية من حكاياته".

وأتم "أنا عمرو وردة أنا هنا للدفاع عن أغلى قميص في العالم، قميص الرجاء، ديما رجاء".

وكان محمد بودريقة رئيس الرجاء كشف في وقت سابق عن الاتفاق مع عمرو وردة على الانضمام لموسمين.

وشارك وردة بقميص أبولون في 19 مباراة منذ انضمامه في يناير الماضي سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4.

وسبق لـ وردة تمثيل أندية بانيتيليكوس، وباوك، وأترومويتوس، ولاريسا، وفولوس، في الدوري اليوناني. ثم تحوّل إلى قبرص من بوابة أنورثوسيس وتبعه بأبولون.

الرجاء عمرو وردة الدوري المغربي
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