انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2) - (1) نوتينجهام فورست.. 3 نقاط ثمينة
السبت، 12 أغسطس 2023 - 14:18
كتب : FilGoal
يستضيف أرسنال منافسه نوتينجهام فورست على استاد الإمارات ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ونوتينجهام ضمن الدوري الإنجليزي.
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