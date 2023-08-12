انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2) - (1) نوتينجهام فورست.. 3 نقاط ثمينة

السبت، 12 أغسطس 2023 - 14:18

كتب : FilGoal

أرسنال ونوتينجهام

يستضيف أرسنال منافسه نوتينجهام فورست على استاد الإمارات ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ونوتينجهام ضمن الدوري الإنجليزي.

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أرسنال نوتينجهام فورست الدوري الإنجليزي
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