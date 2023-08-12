حوار في الجول - كامل أبو علي: أندية الشركات دمرت الكرة والشعبية ستندثر.. وعلي ماهر أفضل مدرب في مصر

يؤمن كامل أبو علي رئيس النادي المصري أن أندية الشركات دمرت الكرة المصرية وسوف تساهم في اندثار نظيرتها الشعبية.

وأجرى FilGoal.com حوارا مطولا مع كامل أبو علي تم خلاله سؤاله عن صفقات المصري والتعاقد مع علي ماهر.

ومع سؤاله عن سوق انتقالات المصري أجاب قائلا: "كل شيء لا يسير بشكل جيد بسبب أندية الشركات لا تملك ميزانية بل الكثير من الأموال ودمرت كل شيء".

وأضاف "أندية الشركات ساهمت في تدمير الكرة المصرية نحن نرى الكرة العربية والدوري السعودي بالأمس مبهر ولكل مجتهد نصيب".

وأردف رئيس المصري "الكرة مزاج الشعوب الكرة جزء من حياة الجماهير ولا بد من الاهتمام بها لأنها اللعبة الشعبية الأولى وستظل للأبد، ونتمنى أن نشاهد تنظيم أفضل من ذلك وأن يعود الدوري المصري إلى أصحابه وهم الجماهير".

وشدد "الأندية الشعبية والجماهير خسروا الكثير من كفاءة الدوري نظرا لعدم وجود الجماهير في المدرجات نتمنى أن نراهم في المدرجات وعدم وجود رعاة".

وتساءل كامل أبو علي "حينما يواجه سيراميكا كليوباترا منافسه فاركو ما هي الفائدة على المجتمع؟ اللاعبون اعتادوا على اللعب بدون ضغط فحين الانضمام للمنتخب يصبحوا لاعبين عاديين لأن المباريات المحلية لا يوجد بها ضغط".

وأكمل "خسر الدوري المصري أهم شيء وهو الدافع للفوز، لقد شارك اللاعب لـ40 مباراة بدون ضغط ولا توجد مشاكل هذا لن يصبح لاعبا للمنتخب".

وأضاف متسائلا مرة أخرى "ما الفائدة من هبوط الأندية الشعبية وصعود أندية الشركات؟ ما العبقرية في ذلك الأمر؟".

وأكمل "يتبقى 6 أندية شعبية فقط في الدوري من بينهم الأهلي والزمالك، ما مصلحة الأهلي في مواجهة فاركو وسيراميكا والبنك الأهلي أم مواجهة أندية شعبية، أين مصلحة الأندية ككل من هذا الحديث؟ كل ذلك سيعود على الدولة بفوائد، هل نريد أن نصبح مثل الهند لا يوجد بها كرة قدم لكن لديهم ألعاب أخرى شعبية".

وشدد "العالم كله يتغير ويتطور لنرى المغرب في سنوات قليلة سيطرت على إفريقيا، العراق سبقت مصر والأردن كذلك، ما يحدث في الكرة المصرية عيب، يجب أن نجتمع ونتحدث بصراحة وأن يأتي الرجل المناسب للمكان المناسب".

وطلب كامل أبو علي "إذا كانت أندية الشركات ضد المنظومة لنغير المنظومة، لننشأ دوري منفرد لأندية الشركات".

وبسؤاله عن رأيه في ارتفاع أسعار اللاعبين في سوق الانتقالات أرجع كامل أبو علي السبب إلى وجود أندية الشركات.

وقال: "أندية الشركات والبنوك دمروا الكرة ولا أعتقد أن المسابقة ستعود كما كانت عليه العوض لأن الأندية الشعبية سوف تندثر بسبب ما يحدث".

أما عن سبب ارتفاع أسعار اللاعبين مع دخول المصري في المفاوضات أجاب "أنا أعود للمصري دائما في الوقت الصعب ولو لم يحدث أي شيء سيهبط الفريق لذا أفضل الإنفاق أول سنة بحيث أتولى زمام الأمور وألعب على تحقيق المركز من السادس للثامن أو الخامس للسابع".

وأردف "ومن السنة الثانية لا أتبع النظام ذاته بل نختار المراكز وبهدوء لذا نحن أقل فريق حتى الآن ضم صفقات وهم 3 لاعبين فقط ونعمل بهدوء".

وشدد "بالتأكيد الأندية الأخرى تستغل اسمي وتقوم بالمغالاة في أسعار اللاعبين لكنني في النهاية لن أدفع سوى المبالغ الصحيحة فقط".

وأكمل أبو علي حواره "كل لاعب نرغب في ضمه يقال لنا البنك الأهلي يريده أو سيراميكا؟ من هذا البنك فهذا نادي عام، ما أنفقه على المصري لا يتم خصمه من الضرائب في المقابل هو كل شيء يدفعه يخصمه من الضرائب".

وعن طموحه في الموسم المقبل قال: "مثل الموسم الماضي نتمنى ذلك، النادي المصري بدون استاد وأي نادي في العالم بدون استاد مثل شخص يعيش بلا سكن".

وعن التعاقد مع علي ماهر لتدريب الفريق اختتم كامل أبو علي حواره بحسم قائلا: "علي ماهر أعتبره أفضل مدرب في مصر".

وكان المصري أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس من جدول الترتيب فيما بلغ نهائي كأس رابطة الأندية وخسره أمام سيراميكا كليوباترا.