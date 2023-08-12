مبابي ونيمار وفيراتي خارج قائمة سان جيرمان في افتتاح الدوري الفرنسي
السبت، 12 أغسطس 2023 - 12:58
كتب : FilGoal
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