مبابي ونيمار وفيراتي خارج قائمة سان جيرمان في افتتاح الدوري الفرنسي

السبت، 12 أغسطس 2023 - 12:58

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

سان جيرمان مبابي نيمار فيراتي
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