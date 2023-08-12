الرياضية: لجنة المسابقات السعودية تصدم الهلال والنصر قبل نهائي البطولة العربية

رفضت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي طلب ناديي الهلال والنصر قبل خوض النهائي المرتقب.

ويلعب النصر أمام الهلال مساء اليوم السبت ضمن نهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية".

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي رفضت طلب ناديي الهلال والنصر، بتأجيل مباراتيهما أمام أبها والاتفاق يوم الإثنين، بسبب خوضهما نهائي البطولة العربية مساء اليوم السبت.

ويتوجه الهلال إلى أبها، يوم الإثنين لمواجهة نظيره أبها لحساب الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

في حين يتوجه النصر إلى مدينة الدمام لمواجهة الاتفاق لحساب الجولة ذاتها.

وانطلق أمس الجمعة الموسم الجديد 2023-2024 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الأهلي على الحزم بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

وسجل روبرتو فيرمينو 3 أهداف "هاتريك" قاد بهم الأهلي للفوز على الحزم.

وتصدر أهلي جدة ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط بشكل مؤقت لحين اكتمال باقي مباريات الجولة الأولى.