الإسماعيلي: مفاوضات المصري مع باهر المحمدي في مراحل متقدمة.. ولن نفرط في هذا اللاعب

السبت، 12 أغسطس 2023 - 12:28

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - باهر المحمدي

كشف علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية لنادي الإسماعيلي عن موقف باهر المحمدي من الاستمرار ضمن صفوف الدراويش.

ويمتد عقد باهر المحمدي مع الإسماعيلي حتى صيف 2025-2026.

وقال أبو جريشة عبر قناة "المحور": " نرغب في بقاء باهر المحمدي ونحاول إقناعه بذلك لكنه يملك شرطا جزائيا في عقده يمنحه الرحيل مقابل 20 مليون جنيه".

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وأضاف "مفاوضات النادي المصري مع اللاعب وصلت لمراحل متقدمة ولديه أيضا عروض آخرى".

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإسماعيلي لا يمانع رحيل باهر المحمدي للمصري لكن الإدارة المؤقتة لا يمكنها بيع اللاعب إلا من خلال الشرط الجزائي البالغ 20 مليون جنيه.

المصري سبق واتفق مع الإسماعيلي على دفع 14 مليون بالإضافة لتخلي اللاعب عن باقي مستحقاته البالغة 6 ملايين جنيه.

الإسماعيلي عاد حاليا وطلب الحصول على المبلغ كاملا، على أن يسوي مستحقات باهر المتأخرة بعد ذلك.

باهر المحمدي من جهته، توصل لاتفاق مع المصري على كافة بنوده التعاقدية بالفعل، ويفضل الانضمام للمصري عن أي فريق آخر بسبب قرب العلاقات الجماهيرية بين المصري والإسماعيلي.

صاحب الـ26 عاما شارك في 30 مباراة رفقة الإسماعيلي هذا الموسم. سجل فيهم هدفين.

ويلعب المحمدي مع الإسماعيلي منذ تصعيده للفريق الأول في 2015 وخلال تلك الفترة قضى موسما على سبيل الإعارة مع الزمالك.

ويملك المحمدي 12 مباراة دولية مع منتخب مصر.

موقف دسوقي

وعن انقطاع محمد دسوقي ظهير أيسر الدراويش قال أبو جريشة: "محمد دسوقي لاعب مميز وبدأ في تثبيت أقدامه مع الفريق لذلك نرفض رحيله في الوقت الحالي".

وأضاف "اللاعب مصمم على الرحيل ويملك عروضا لكننا نرفض رحيله في تلك الفترة المهمة حتى لو كلفنا رحيله مجانا خلال الموسم المقبل مع نهاية عقده".

وأتم "سنعتمد خلال الفترة المقبلة على مجموعة من شباب النادي ونحتاج عناصر الخبرة الموجودة لعمل مزيج بينهما تحت قيادة إيهاب جلال".

الإسماعيلي باهر المحمدي المصري
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