ميسي يواصل التسجيل.. إنتر ميامي يسحق شارلوت ويطير لنصف نهائي كأس الدوريات

واصل ليونيل ميسي هوايته في تسجيل الأهداف مع إنتر ميامي وأحرز هدفا في انتصار كبير لفريقه على شارلوت.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وفاز إنتر ميامي على شارلوت الأمريكي برباعية دون رد في ربع نهائي كأس الدوريات.

افتتح جوزيف مارتينيز أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 12.

وأضاف روبرت تايلور الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وسجل أديلسون مالاندا هدفا بالخطأ في مرماه ليرفع حصيلة أهداف إنتر ميامي إلى ثلاثة في الدقيقة 78.

ورفض ميسي نهاية المباراة إلا مع تسجيله لهدف وكان له ما أراد في الدقيقة 86.

وسيواجه إنتر ميامي منافسه فيلادلفيا يونيون الأمريكي في نصف النهائي في الـ16 من شهر أغسطس الجاري.

Leo couldn't take a night off from scoring! Messi makes it 4-0. 🇦🇷 pic.twitter.com/9E2ojuweZZ — Major League Soccer (@MLS) August 12, 2023

وأصبح ميسي هو متصدر ترتيب الهدافين في البطولة بثمانية أهداف سجلهم خلال كل المباريات الخمسة التي خاضهم في البطولة.

ومنذ انضمامه إلى إنتر ميامي سجل ثمانية أهداف وصنع هدفا في خمس مباريات فقط شارك فيهم.

وأصبح ميسي بذلك رابع هدافي إنتر ميامي تاريخيا بعد مواطنه جونزالو إيجوايين صاحب الـ29 هدفا وليوناردو كامبانا 16 هدفا ثم روبرت تايلور تسعة أهداف.

فيما يتساوى ميسي مع جوزيف مارتينيز بثمانية أهداف لكل منهما.