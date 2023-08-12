ميسي يواصل التسجيل.. إنتر ميامي يسحق شارلوت ويطير لنصف نهائي كأس الدوريات

السبت، 12 أغسطس 2023 - 11:55

كتب : رامي جمال

ليونيل ميسي وليوناردو كامبانا - إنتر ميامي

واصل ليونيل ميسي هوايته في تسجيل الأهداف مع إنتر ميامي وأحرز هدفا في انتصار كبير لفريقه على شارلوت.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وفاز إنتر ميامي على شارلوت الأمريكي برباعية دون رد في ربع نهائي كأس الدوريات.

افتتح جوزيف مارتينيز أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 12.

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وأضاف روبرت تايلور الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وسجل أديلسون مالاندا هدفا بالخطأ في مرماه ليرفع حصيلة أهداف إنتر ميامي إلى ثلاثة في الدقيقة 78.

ورفض ميسي نهاية المباراة إلا مع تسجيله لهدف وكان له ما أراد في الدقيقة 86.

وسيواجه إنتر ميامي منافسه فيلادلفيا يونيون الأمريكي في نصف النهائي في الـ16 من شهر أغسطس الجاري.

وأصبح ميسي هو متصدر ترتيب الهدافين في البطولة بثمانية أهداف سجلهم خلال كل المباريات الخمسة التي خاضهم في البطولة.

ومنذ انضمامه إلى إنتر ميامي سجل ثمانية أهداف وصنع هدفا في خمس مباريات فقط شارك فيهم.

وأصبح ميسي بذلك رابع هدافي إنتر ميامي تاريخيا بعد مواطنه جونزالو إيجوايين صاحب الـ29 هدفا وليوناردو كامبانا 16 هدفا ثم روبرت تايلور تسعة أهداف.

فيما يتساوى ميسي مع جوزيف مارتينيز بثمانية أهداف لكل منهما.

ميسي إنتر ميامي كأس الدوريات شارلوت
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