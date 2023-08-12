من بديل نيمار إلى مزاملته.. عثمان ديبميلي إلى سان جيرمان من برشلونة

مؤتمر أنشيلوتي: مواصفات بديل كورتوا؟ أن يصد بيديه.. ولن أعتمد على طريقة لعب واحدة

تقرير ألماني: وكيل كولو مواني في محادثات مع ريال مدريد

4 حراس مرمى قد يعوضون انتهاء موسم كورتوا في ريال مدريد

موندو ديبورتيفو: بعد إقصاء باراناينسي من ليبرتادوريس.. برشلونة سيحاول ضم روكي في الصيف الحالي