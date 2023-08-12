من بديل نيمار إلى مزاملته.. عثمان ديبميلي إلى سان جيرمان من برشلونة
السبت، 12 أغسطس 2023 - 11:40
كتب : رامي جمال
نرشح لكم
فالنسيا ينهي هيمنة إشبيلية رغم رأسية النصيري.. وألميريا يسقط في افتتاح الدوري الإسباني مؤتمر أنشيلوتي: مواصفات بديل كورتوا؟ أن يصد بيديه.. ولن أعتمد على طريقة لعب واحدة تقرير ألماني: وكيل كولو مواني في محادثات مع ريال مدريد 4 حراس مرمى قد يعوضون انتهاء موسم كورتوا في ريال مدريد ضربة موجعة.. ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا بقطع في الرباط الصليبي موندو ديبورتيفو: بعد إقصاء باراناينسي من ليبرتادوريس.. برشلونة سيحاول ضم روكي في الصيف الحالي تشافي: نيمار؟ لا أتحدث عن لاعبي الأندية الأخرى.. وموقف فاتي ورافينيا وفيران توريس من البقاء برشلونة يقلب الطاولة على توتنام برباعية ويتوج بكأس خوان جامبر