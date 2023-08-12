كيسي: بداية أهلي جدة رائعة.. وهذا ما ينقصنا

يرى فرانك كيسي لاعب أهلي جدة أن فريقه بدا الموسم بشكل مثالي عقب الفوز على الحزم بثلاثية.

وفاز الأهلي على الحزم بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

وقال كيسي عبر "SSC SPORTS": "الفريق يملك العديد من النجوم الرائعين ونحتاج فقط مزيدا من الوقت للانسجام والتعود على الأجواء في السعودية".

وأضاف "واجهنا مباراة صعبة اليوم خاصة انها في بداية الموسم، لكننا حققنا الأهم بالحصول على نقاط المباراة والبداية بشكل رائع".

وانضم كيسي مؤخرا لصفوف الأهلي في صفقة بلغت 12.5 مليون يورو حسبما أعلن النادي الإسباني.

وسجل روبرتو فيرمينو 3 أهداف "هاتريك" قاد بهم الأهلي للفوز على الحزم بنيتجة 3-1 ضمن الجولة الأولى.

وأصبح البرازيلي ثاني لاعب يسجل هاتريك في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي بعد عمر السومة لاعب أهلي جدة السابق في 2014.

كما أصبح رابع لاعب يسجل هاتريك في مباراته الأولى من الدوري السعودي والأول منذ السومة أيضا.

وتصدر أهلي جدة ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط بشكل مؤقت لحين اكتمال باقي مباريات الجولة الأولى.

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