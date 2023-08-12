نهائي البطولة العريبة – إصابة نجم النصر وغيابه أمام الهلال

السبت، 12 أغسطس 2023 - 11:15

كتب : FilGoal

النصر قبل مواجهة الزمالك في كأس العرب

تلقى الجهاز الفني لنادي النصر السعودي بقيادة لويس كاسترو ضربة قوية قبل مواجهة الهلال المرتقبة.

ويلعب النصر أمام الهلال مساء اليوم السبت ضمن نهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية".

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن عبد الله مادو المدافع الدولي السعودي سيغيب عن صفوف النصر أمام الهلال بسبب الإصابة.

وأوضحت التقارير أن مادو تعرض للإصابة في العضلة الخلفية وسيغيب ما لا يقل عن 4 أسابيع.

وأشارت التقارير إلى أن كاسترو سيعتمد على عبد الإله العمري لتعويض غياب عبد الله مادو عن النهائي المرتقب.

وستقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم السبت وتذاع على قناة "ssc 1" وعبر تطبيق "شاهد".

وفاز الهلال على الشباب بنتيجة 3-1 ضمن نصف نهائي البطولة.

وسجل محمد كنو ومالكوم وعبد الله الحمدان أهداف الهلال، فيما قلص جوستافو كويلار النتيجة للشباب.

فيما فاز النصر على الشرطة العراقي بهدف دون رد ضمن نصف نهائي المسابقة.

وسجل رونالدو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 79.

الهلال السعودي النصر السعودي كأس العرب للأندية الأبطال
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