مواعيد مباريات السبت 12-8-2023 والقنوات الناقلة.. الهلال ضد النصر وأرسنال وريال مدريد

السبت، 12 أغسطس 2023 - 10:47

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يسجل ويحتفل بهدفه مع النصر ضد الزمالك

يشهد اليوم السبت مجموعة من المباريات القوية والمثيرة حول مختلف دول العالم.

وتقام اليوم مجموعة من المباريات القوية ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

فيما يلعب الهلال ضد النصر في دربي ناري ضمن نهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية".

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ويبدأ ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة اتليتك بلباو العنيد.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

لمتابعة جميع مباريات اليوم اضغط هنا.

نهائي البطولة العربية

الهلال × النصر.. 6:00 مساء - SSC 1 - ويعلق عليها رؤوف خليف.

الدوري الإنجليزي

أرسنال × نوتنجهام فورست.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1- ويعلق عليها عامر الخوذيري.

نيوكاسل × أستون فيلا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1- ويعلق عليها عمحمد بركات.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × أتليتك بلباو.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس1- ويعلق عليها عصام الشوالي.

ريال سوسيداد × جيرونا.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

مارسيليا × ستاد ريمس.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

باريس سان جيرمان × لوريان.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 2- ويعلق عليها حسن العيدروس.

كأس السوبر الألماني

بايرن ميونيخ × لايبزج.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 3- ويعلق عليها أحمد البلوشي.

ريال مدريد البطولة العربية كأس العرب للأندية الأبطال الهلال السعودي
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