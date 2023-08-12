فالنسيا ينهي هيمنة إشبيلية رغم رأسية النصيري.. وألميريا يسقط في افتتاح الدوري الإسباني

خطف فالنسيا فوزا قاتلا على ملعب سانشيز بيزخوان بالفوز على إشبيلية بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

المباراة شهدت مشاركة خيسوس نافاس قائد إشبيلية للموسم السابع عشر في الدوري الإسباني كأكثر لاعب يرتدي قميص الفريق الأندلسي خوضا للمواسم.

وتقدم الخفافيش في النتيجة في الدقيقة 60 من مختار دياخابي، هدف هو السابع له في الدوري الإسباني خلال 128 مباراة.

وسجل المغربي يوسف النصيري هدف التعادل في الدقيقة 70 برأسية بعد عرضية من الإسباني سوزو.

وأصبح الدولي المغربي أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في الليجا الإسبانية برصيد 17 هدفا في عام 2023 فقط.

وبعد 11 دقائق أشهر الحكم البطاقة الحمراء الأولى في الموسم في وجه لويك باد مدافع الفريق الأندلسي.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي سجل خافي جييرا هدف خطف الانتصار.

وواصل فالنسيا هيمنته على مواجهات إشبيلية عندما يلتقيان في الجولة الأولى من الدوري الإسباني حيث فاز في 3 مواجهات وتعادلا مرتين.

وأنهى الخفافيش سلسلة نتائجهم السلبية ضد إشبيلية بعد 8 مباريات دون فوز (5 هزائم و3 تعادلات) في الدوري الإسباني.

وافتتح رايو فاييكانو الموسم بالفوز على ألميريا بنتيجة 2-0.

وسقط ألميريا في المباراة الأولى في فخ الخسارة بنتيجة 2-0 جاءا من ركلتي جزاء.

الأولى سجل إيزي بالازون في الدقيقة 20، والثانية سجلها راندي نتيكا بعد 8 دقائق.

ولأول مرة يسجل فاييكانو هدفين من ركلتي جزاء في الشوط الأول في القرن الـ21 في الدوري الإسباني.

الجولة ستشهد يوم الأحد حلول برشلونة حامل اللقب ضيفا على خيتافي.

فيما سيلتقي ريال مدريد السبت مع أتليتك بلباو خارج القواعد، ويوم الإثنين سيحل غرناطة ضيفا على أتليتكو مدريد.