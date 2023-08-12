فيرمينو: أجواء خيالية وسعيد باللعب في الدوري السعودي

وصف روبرتو فيرمينو قائد أهلي جدة انطلاقة الدوري السعودي بـ "أجواء خالية".

واستهل أهلي جدة البطولة بالفوز بنتيجة 3-1 على الحزم في افتتاح المسابقة بفضل هاتريك لاعب ليفربول السابق.

وقال فيرمينيو عبر قناة SSC السعودية: "مع انطلاق الدوري الآن سنقاتل ونقدم أنفسنا بشكل جيد لنحقق المزيد من الانتصارات من أجل إسعاد جماهيرنا".

وتابع "سعيد بتسجيل الأهداف في أول مباراة رسمية؛ لكن الأهم مساعدة الفريق في الانتصار وحصد النقاط".

وأتم "أجواء خيالية، وأنا سعيد باللعب في الدوري السعودي والبداية الرائعة".

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هدددددف!⚽



الهدف الثاني للأهلي⚽️

د10' الهداف البرازيلي يواصل التسجيل (فيرمينو)🤩



الأهلي 2 × 0 الحزم#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الحزم | #SSC pic.twitter.com/oMIsbH20cN — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 11, 2023

وأصبح البرازيلي ثاني لاعب يسجل هاتريك في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي بعد عمر السومة لاعب أهلي جدة السابق في 2014.

كما أصبح رابع لاعب يسجل هاتريك في مباراته الأولى من الدوري السعودي والأول منذ السومة أيضا.

وتصدر أهلي جدة ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط بشكل مؤقت لحين اكتمال باقي مباريات الجولة الأولى.