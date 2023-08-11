هدف مبكر أمام نوري شاهين.. تريزيجيه يشارك في فوز طرابزون الأول بمساهمة غير مباشرة
الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 23:13
كتب : FilGoal
تغلب طرابزون سبور على ضيفه أنطاليا سبور بهدف دون رد في افتتاح الدوري التركي للموسم الجديد 2023-2024.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
وشارك محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون بصفة أساسية منذ البداية وحتى خروجه في الدقيقة 74 ونزول دوجوكان هوسبولات.
ويقود أنطاليا سبور المدرب نوري شاهين، لاعب بوروسيا دورتموند وريال مدريد وليفربول السابق.
هدف المباراة الوحيد أتى في الدقيقة التاسعة برأسية من ستيفانو دينسفيل بعد ركنية أرسلها عبد القادر عمر.
⚽️ #TrendyolSüperLig’de sezonun ilk golü Stefano Denswil’den geliyor! pic.twitter.com/ciPm5YP9LF— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 11, 2023
الركنية نتجت عن تسديدة من تريزيجيه أبعدها الدفاع.
وحاول تريزيجيه مرة أخرى في الدقيقة 45+2، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.
الفوز منح طرابزون أول 3 نقاط في الموسم الجديد، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز السابع.