هدف مبكر أمام نوري شاهين.. تريزيجيه يشارك في فوز طرابزون الأول بمساهمة غير مباشرة

تغلب طرابزون سبور على ضيفه أنطاليا سبور بهدف دون رد في افتتاح الدوري التركي للموسم الجديد 2023-2024.

وشارك محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون بصفة أساسية منذ البداية وحتى خروجه في الدقيقة 74 ونزول دوجوكان هوسبولات.

ويقود أنطاليا سبور المدرب نوري شاهين، لاعب بوروسيا دورتموند وريال مدريد وليفربول السابق.

هدف المباراة الوحيد أتى في الدقيقة التاسعة برأسية من ستيفانو دينسفيل بعد ركنية أرسلها عبد القادر عمر.

الركنية نتجت عن تسديدة من تريزيجيه أبعدها الدفاع.

وحاول تريزيجيه مرة أخرى في الدقيقة 45+2، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

الفوز منح طرابزون أول 3 نقاط في الموسم الجديد، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز السابع.