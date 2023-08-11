فيرمينو يعيد رقم السومة.. أهلي جدة يفتتح الدوري السعودي بثلاثية ضد الحزم

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 23:09

كتب : FilGoal

روبرتو فيرمينو - أهلي جدة

افتتح أهلي جدة الموسم بأفضل طريقة ممكنة بالفوز على الحزم بنتيجة 3-1 في بداية موسم استثنائي من الدوري السعودي عن طريق هاتريك روبرتو فيرمينو.

سجل أهداف أهلي جدة: روبرتو فيرمينو (3)، فيما سجل فينيسيوس جوس هدف الحزم.

وأصبح البرازيلي ثاني لاعب يسجل هاتريك في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي بعد عمر السومة لاعب أهلي جدة السابق في 2014.

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كما أصبح رابع لاعب يسجل هاتريك في مباراته الأولى من الدوري السعودي والأول منذ السومة أيضا.

وتصدر أهلي جدة ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط بشكل مؤقت لحين اكتمال باقي مباريات الجولة الأولى.

التشكيل

بدأ الفريق المُلقب بـ قلعة الكؤوس بالقوة الضاربة.

فيرمينو ورياض محرز وسان ماكسيمان وفرانك كيسي وإيزجان أليوسكي وإدوارد ميندي وروجر إيبانيز ورياض بودبوز.

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وصف المباراة

لم يحتج أهلي جدة سوى 7 دقائق فقط لتسجيل الهدف الأول.

عرضية من علي مجرشي ورأسية من فيرمينو سكنت الشباك معلنة الهدف الأول في الموسم.

وبعد 3 دقائق قطع سان آلان ماكسيمان الكرة في منتصف الملعب وقاد مرتدة سريعة ومرر لرياض محرز الذي أرسل عرضية أرضية حوّلها فيرمينو في الشباك.

10 دقائق فقط = هدفان مبكران لصاحب الأرض.

في الدقيقة 20 كاد إدوارد ميندي حارس الأهلي أن يعكر صفو البداية الرائعة بعدما ابتعدت الكرة عن أقدامه وحاول أحمد المحيميد أن يستغل الكرة لكنه سقط داخل منطقة الجزاء مطالبا بركلة جزاء.

بعد العودة لتقنية الفيديو رفض الحكم احتساب ركلة جزاء وأشهر بطاقة صفراء للاعب الحزم.

هدأت أحداث المباراة في الدقائق التالية، وكاد رياض بودبوز أن يسجل الثالث لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر مع مرور نصف ساعة على بداية اللقاء.

شوط أول انتهى بتقدم الأهلي.

وفي الشوط الثاني سجل فينيسيوس جوس هدفا للحزم بعد خطأ فادح من ميندي الذي مرر كرة خاطئة للبرازيلي الذي لم يتوان وسدد كرة ساقطة من لمسة واحدة في الشباك في الدقيقة 50 مقلصا الفارق.

وبعد 3 دقائق سجل فيرمينو الهاتريك والهدف الثالث لكن ألغي بداعي التسلل.

خرج الثنائي الجزائري محرز وبودبوز في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 72 انطلق سان ماكسيمان وأرسل عرضية من الجهة اليسرى سددها فيرمينو برأسية تصدى لها الحارس وتابعها في الشباك مسجلا الهاتريك الخاص به ومتربعا على ترتيب الهدافين مبكرا.

الدقائق الأخيرة شهدت سان ماكسيمان وفرانك كيسي، ثم أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا تفوق قلعة الكؤوس في الاختبار الأول بالموسم.

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