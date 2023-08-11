مانشستر يونايتد يعلن انتقال فريد إلى فنربخشة

أعلن مانشستر يونايتد رسميا عن توصله لاتفاق بخصوص انتقال لاعبه البرازيلي فريد إلى فنربخشة التركي.

ووفقا لبيان يونايتد عبر موقعه الرسمي، فإن فريد سيجري الكشف الطبي ثم سيتفق على شروطه الشخصية مع ناديه الجديد تمهيدا لإتمام الانتقال.

وسيسافر فريد إلى اسطنبول في تركيا غدا السبت، لإجراء الكشف الطبي وإتمام بقية الإجراءات.

ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن فنربخشة توصل لاتفاق كذلك مع اللاعب البرازيلي على تفاصيل التعاقد الشخصية.

وسوف يسافر اللاعب البرازيلي إلى تركيا قريبا للخضوع للفحوصات الطبية وإتمام الانتقال.

وستكلف الصفقة خزائن الفريق التركي ما يصل لـ8.6 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لـ4.3 ملايين أخرى كحوافز.

وتفوق فنربخشة على مواطنه جالاتا سراي في سباق ضم فريد.

وكان فريد قد انضم إلى صفوف يونايتد في صيف 2018 قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني.

ولعب البرازيلي 213 مباراة بقميص الشياطين الحمر، وسجل 14 هدفا أبرزهم هدف إقصاء برشلونة في الدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي.

وتوج اللاعب البالغ من العمر 30 عاما بكأس الرابطة الإنجليزية مع مانشستر يونايتد في الموسم الماضي.