البداية برازيلية.. ثنائية فيرمينو في 10 دقائق تفتتح موسما اسثنائيا لـ الدوري السعودي

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 22:09

كتب : FilGoal

فيرمينو يحتفل بهدفه في الدوري السعودي ضد الحزم

افتتح البرازيلي روبرتو فيرمينو قائد أهلي جدة أهداف الدوري السعودي لموسم 2023-2024 في شباك الحزم.

ويلتقي الفريقان في افتتاح الدوري السعودي على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وحوّل فيرمينو برأسية في الدقيقة السابعة أهداف اللقاء بعد عرضية علي مجرشي.

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وبعد 3 دقائق ومن مرتدة سريعة قادها الفرنسي آلان سان ماكسيمان، مرر إلى رياض محرز الذي أرسل عرضية أرضية حوّلها مهاجم ليفربول السابق في الشباك.

ووصل فيرمينو إلى الهدف رقم 170 في مسيرته الكروية مع الأندية.

وبدأ أهلي جدة اللقاء بتشكيل يضم القوة الضاربة بدءا من فيرمينو ورياض محرز وسان ماكسيمان وفرانك كيسي وإيزجان أليوسكي وإدوارد ميندي وروجر إيبانيز.

وانضم بوبي فيرمينو لقلعة الكؤوس بعد نهاية تعاقده مع ليفربول الموسم الماضي.

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