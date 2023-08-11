البداية برازيلية.. ثنائية فيرمينو في 10 دقائق تفتتح موسما اسثنائيا لـ الدوري السعودي

افتتح البرازيلي روبرتو فيرمينو قائد أهلي جدة أهداف الدوري السعودي لموسم 2023-2024 في شباك الحزم.

ويلتقي الفريقان في افتتاح الدوري السعودي على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وحوّل فيرمينو برأسية في الدقيقة السابعة أهداف اللقاء بعد عرضية علي مجرشي.

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الهدف الأول في الموسم الأقوى⚽️💪🏻

د7' للأهلي عن طريق روبيرتو فيرمينو🔥



الأهلي 1 × 0 الحزم#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الحزم | #SSC pic.twitter.com/BtOOJHnJx4 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 11, 2023

وبعد 3 دقائق ومن مرتدة سريعة قادها الفرنسي آلان سان ماكسيمان، مرر إلى رياض محرز الذي أرسل عرضية أرضية حوّلها مهاجم ليفربول السابق في الشباك.

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هدددددف!⚽



الهدف الثاني للأهلي⚽️

د10' الهداف البرازيلي يواصل التسجيل (فيرمينو)🤩



الأهلي 2 × 0 الحزم#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الحزم | #SSC pic.twitter.com/oMIsbH20cN — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 11, 2023

ووصل فيرمينو إلى الهدف رقم 170 في مسيرته الكروية مع الأندية.

وبدأ أهلي جدة اللقاء بتشكيل يضم القوة الضاربة بدءا من فيرمينو ورياض محرز وسان ماكسيمان وفرانك كيسي وإيزجان أليوسكي وإدوارد ميندي وروجر إيبانيز.

وانضم بوبي فيرمينو لقلعة الكؤوس بعد نهاية تعاقده مع ليفربول الموسم الماضي.