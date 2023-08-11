تمهيدا لصفقة بايرن الكبرى.. هاري كين يجري الكشف الطبي في ألمانيا

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 21:28

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام

يجري هاري كين مهاجم توتنام هوتسبر الكشف الطبي في أحد المستشفيات بألمانيا تمهيدا إلى الانتقال إلى بايرن ميونيخ.

ونشر توربين هوفمان صحفي سكاي سبورتس ألمانيا لقطات لوصول كين إلى مستشفى Barmherzigen Brüdern في ميونيخ لإجراء الكشف الطبي.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية أن الصفقة ستكلف خزائن الفريق البافاري 100 مليون يورو بالإضافة لـ20 مليون أخرى كحوافز.

وسيصبح كين رابع صفقات بايرن الصيفية بعد ضم كل من كيم مين جاي وكونراد لايمر ورافائيل جيريرو.

ثاني هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ سجل 213 هدفا وكان يبتعد عن آلان شيرار بفارق 47 هدفا فقط.

وحينما بدأ اهتمام بايرن بضم هاري كين سألت شبكة "ذا أثليتك" آلان شيرار عن رأيه في انتقال قائد منتخب إنجلترا ليرد مازحا "إن إراد هاري كين الانتقال إلى بايرن سأقود سيارته اللعينة بنفسي إلى هناك".

وأكمل "سأفعل أي شيء لحماية رقمي بكوني الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بـ260 هدفا، لقد سجل هاري 213 هدفا".

وأردف مهاجم منتخب إنجلترا السابق "في الواقع أي أمل لي في بقاء الرقم قد يكون بائسا، هاري يبلغ من العمر 30 عاما ولكنه يعتني بنفسه وابتعد عن الإصابات الكبيرة".

وأتم شيرار تصريحاته "هاري قادر على الذهاب لبايرن والعودة في خلال عامين ليسجل أهدافا أخرى ويتجاوز رقمي، ومع ذلك أعطوني المفاتيح وسأقود السيارة بنفسي".

ويعد كين هو الهداف التاريخي لتوتنام بعدما سجل معه 280 هدفا وصنع 64 آخرين في 435 مباراة.

فيما لم يتوج اللاعب صاحب الـ30 عاما بأي لقب مع توتنام.

هاري كين الدوري الألماني بايرن ميونيخ توتنام
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