انتهت الدوري التركي - طرابزون (1)-(0) أنطاليا.. فوز أول لرفاق تريزيجيه
الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 20:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طرابزون سبور أمام أنطاليا سبور في افتتاح الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويشهد تشكيل طرابزون مشاركة محمود حسن "تريزيجيه" بشكل أساسي في اللقاء.
المباراة مذاعة عبر بي إن سبورتس 4.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.
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انتهت فوز رفاق تريزيجيه بهدف دون رد.
ق 74: خروج تريزيجيه في أول تغييرات طرابزون سبور ومشاركة دوجان هاسبولوت بدلا منه.
ق 47: رأسية بوزوك ترتطم بالقائم الأيمن لأنطاليا سبور
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: تسديدة من تريزيجيه تصطدم بزميله وتمر بجوار القائم
ق 21: عرضية من تريزيجيه.. وضربة مزدوجة من بوزوق من داخل منطقة الجزاء لكن كرته أعلى العارضة.
⚽️ #TrendyolSüperLig’de sezonun ilk golü Stefano Denswil’den geliyor! pic.twitter.com/ciPm5YP9LF— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 11, 2023
ق 9 جوووول ستيفانو دينسفيل يسجل الأول برأسية بعد ركنية
بداية اللقاء