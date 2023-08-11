انتهت الدوري التركي - طرابزون (1)-(0) أنطاليا.. فوز أول لرفاق تريزيجيه

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 20:56

كتب : FilGoal

تريزيجيه يحتفل مع لاعبي طرابزون بأول أهداف الموسم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طرابزون سبور أمام أنطاليا سبور في افتتاح الدوري التركي.

ويشهد تشكيل طرابزون مشاركة محمود حسن "تريزيجيه" بشكل أساسي في اللقاء.

المباراة مذاعة عبر بي إن سبورتس 4.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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انتهت فوز رفاق تريزيجيه بهدف دون رد.

ق 74: خروج تريزيجيه في أول تغييرات طرابزون سبور ومشاركة دوجان هاسبولوت بدلا منه.

ق 47: رأسية بوزوك ترتطم بالقائم الأيمن لأنطاليا سبور

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: تسديدة من تريزيجيه تصطدم بزميله وتمر بجوار القائم

ق 21: عرضية من تريزيجيه.. وضربة مزدوجة من بوزوق من داخل منطقة الجزاء لكن كرته أعلى العارضة.

ق 9 جوووول ستيفانو دينسفيل يسجل الأول برأسية بعد ركنية

بداية اللقاء

تريزيجيه طرابزون سبور الدوري التركي
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