انتهت الدوري السعودي - أهلي جدة (3) (1) الحزم.. فوز وبداية ممتعة

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 20:53

كتب : FilGoal

رياض محرز - أهلي جدة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أهلي جدة ضد الحزم في افتتاح الدوري السعودي.

وتشهد المباراة مشاركة الأهلي بالقوة الضاربة والتي تضم روبرتو فيرمينو ورياض محرز وفرانك كيسي وروجر إيبانز وآلان سان ماكسيمان وإدوارد ميندي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
الرياضية: أزمة لـ الهلال والنصر في افتتاح الدوري السعودي بسبب نهائي البطولة العربية محرز وفيرمينو وكيسي.. أهلي جدة بالقوة الضاربة في افتتاح الدوري السعودي أمام الحزم تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي تقرير: محرز وفيرمينو أساسيان مع أهلي جدة في انطلاقة الدوري السعودي

--

انتهت

ق 72: جووووول هاتريك.. فيرمينو يسجل من متابعة لرأسية تصدى لها الحارس

ق 58: سان ماكسيميان يراوغ ثنائي دفاع الحزم ويسدد كرة من داخل المنطقة تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 52: هدف أبيض سجله فيرمينيو ألغي بداعي التسلل

ق 50: جوووول بخطأ فادح من ميندي.. تمريرة خاطئة وتسديدة ساقطة من فوقه تقلص الفارق من فينيسيوس جوس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 10: جووووول الثاااني.. فيرمينو يسجل الثاني بعد عرضية من محرز من مرتدة سريعة

ق 7: جووووووووووول أووووووووول.. فيرمينو يفتتح أهداف الموسم بعد عرضية من أليوسكي.

بداية اللقاء

الدوري السعودي أهلي جدة الحزم
نرشح لكم
فيرمينو يعيد رقم السومة.. أهلي جدة يفتتح الدوري السعودي بثلاثية ضد الحزم البداية برازيلية.. ثنائية فيرمينو في 10 دقائق تفتتح موسما اسثنائيا لـ الدوري السعودي محرز وفيرمينو وكيسي.. أهلي جدة بالقوة الضاربة في افتتاح الدوري السعودي أمام الحزم مؤتمر البليهي: لن نلعب ضد لاعب واحد.. وكنا الأفضل في نهائيات خسرناها مؤتمر جيرارد: لعبت ضد رونالدو وأعرفه.. هندرسون: هذا هو التحدي الأكبر الرياضية: أزمة لـ الهلال والنصر في افتتاح الدوري السعودي بسبب نهائي البطولة العربية تقرير: محرز وفيرمينو أساسيان مع أهلي جدة في انطلاقة الدوري السعودي مواعيد مباريات الجمعة 11-8-2023 والقنوات الناقلة.. مانشستر سيتي ضد بيرنلي وانطلاق الدوري السعودي
أخر الأخبار
خبر في الجول - فاركو يتمم اتفاقه مع لاعب شباب إنبي 4 دقيقة | الدوري المصري
هدف مبكر أمام نوري شاهين.. تريزيجيه يشارك في فوز طرابزون الأول بمساهمة غير مباشرة 40 دقيقة | المحترفون
فيرمينو يعيد رقم السومة.. أهلي جدة يفتتح الدوري السعودي بثلاثية ضد الحزم 44 دقيقة | السعودية
مانشستر يونايتد يعلن انتقال فريد إلى فنربخشة ساعة | ميركاتو
البداية برازيلية.. ثنائية فيرمينو في 10 دقائق تفتتح موسما اسثنائيا لـ الدوري السعودي ساعة | السعودية
كان مظلوما.. جوارديولا يكشف سبب غياب ستونز ودياش ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0)-(3) مانشستر سيتي.. خروج هالاند ضمن 3 تبديلات 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تمهيدا لصفقة بايرن الكبرى.. هاري كين يجري الكشف الطبي في ألمانيا 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 3 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24