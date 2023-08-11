السادس.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع الكاميروني ألان
الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 20:41
كتب : هاني العوضي
أعلن الاتحاد السكندري عن صفقة جديدة، وهو لاعب الوسط الكاميروني فرانك ألان.
فرانك ألان
النادي : الاتحاد السكندري
وأوضح الاتحاد في بيانه أن اللاعب (مواليد 2003) يعد من العناصر المميزة الواعدة.
ووقع ألان عقدا يمتد لـ 3 سنوات مع زعيم الثغر، في صفقة انتقال حر من تطاوين التونسي.
وبذلك يصل عدد صفقات الاتحاد السكندري إلى 6 في الصيف الحالي حتى الآن.
وتم التعاقد مع سيف تقا مدافع سيراميكا كليوباترا، وهاني الطامي لاعب وسط المنصورة، وعمرو صالح ظهير وادي دجلة، وأحمد غنيم مدافع سبورتنج، وعمر صلاح حارس سموحة.
ويبدأ الاتحاد السكندري موسما جديدا بقيادة طارق العشري الذي تولى المهمة خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.
وأنهى زعيم الثغر الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.
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