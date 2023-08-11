كرة يد - للمنافسة على البرونزية.. مصر تخسر من الدنمارك في نصف نهائي كأس العالم ناشئين

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 20:40

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين - كرة يد

خسر منتخب مصر أمام الدنمارك في نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد ناشئين (تحت 19 عاما) بنتيجة 39-35.

وسينافس منتخب مصر حامل لقب النسخة الماضية على الميدالية البرونزية في انتظار هوية منافسه التي لم تتحدد بعد.

سارت بداية اللقاء متساوية بين الطرفين هدف لكل منتخب حتى انتصاف الشوط الأول بنتيجة 8-8.

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ووسّع منتخب الدنمارك الفارق ليصل إلى 4 نقاط ثم وصل لـ 7 بنتيجة 18-10.

حاول منتخب مصر تقليص الفارق وانتهى الشوط الأول بنتيجة 23-18 للدنمارك.

في الشوط الثاني سارت الأمور متكافئة وتقلص الفارق لـ 4 نقاط وأصبحت النتيجة 28-24.

حاول منتخب مصر العودة لكن الدنمارك استطعت الحفاظ على تقدمها وتوسيع الفارق.

الدقائق الأخيرة شهدت عودة مصرية حيث تقلص الفارق لـ 3 نقاط فقط قبل الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء لكنها لم تكن كافية لينتهي اللقاء بنتيجة 39-35.

وينتظر منتخب مصر الخاسر من مباراة نصف النهائي الثانية ضد كرواتيا وإسبانيا، والتي تقام بعد غد يوم الأحد المقبل.

وسيحصد منتخب مصر ميداليته الثانية في تاريخ البطولة حال فاز بالمركز الثالث.

وفي حال احتل المركز الرابع سيكون ثاني أفضل مركز للمنتخب في تاريخ مشاركته في المنتخب.

ويعد منتخب الدنمارك الأكثر تتويجا باللقب برصيد 3 ألقاب، وسيخوض النهائي الرابع له في تاريخه والأول منذ 2013.

كأس العالم لكرة اليد ناشئين منتخب مصر لكرة اليد للناشئين
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