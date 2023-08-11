كرة يد - للمنافسة على البرونزية.. مصر تخسر من الدنمارك في نصف نهائي كأس العالم ناشئين

خسر منتخب مصر أمام الدنمارك في نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد ناشئين (تحت 19 عاما) بنتيجة 39-35.

وسينافس منتخب مصر حامل لقب النسخة الماضية على الميدالية البرونزية في انتظار هوية منافسه التي لم تتحدد بعد.

سارت بداية اللقاء متساوية بين الطرفين هدف لكل منتخب حتى انتصاف الشوط الأول بنتيجة 8-8.

عمر عدنان يسجل لمنتخب مصر والدنمارك ترد سريعًا في نصف نهائي كأس العالم لليد للناشئين 💥💥 pic.twitter.com/XlTWNwFcWx — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 11, 2023

ووسّع منتخب الدنمارك الفارق ليصل إلى 4 نقاط ثم وصل لـ 7 بنتيجة 18-10.

زياد حشاد يسجل هدفين متتاليين لمنتخبنا ضد الدنمارك في نصف نهائي كأس العالم لليد للناشئين 💥💥 pic.twitter.com/HTAW9Yy8Jb — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 11, 2023

حاول منتخب مصر تقليص الفارق وانتهى الشوط الأول بنتيجة 23-18 للدنمارك.

في الشوط الثاني سارت الأمور متكافئة وتقلص الفارق لـ 4 نقاط وأصبحت النتيجة 28-24.

هدف للدنمارك ومنتخب مصر يرد بهدف مع بداية الشوط الثاني من نصف نهائي كأس العالم لليد للناشئين 🔥🔥 pic.twitter.com/ojnSCEP5vQ — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 11, 2023

حاول منتخب مصر العودة لكن الدنمارك استطعت الحفاظ على تقدمها وتوسيع الفارق.

منتخب الدنمارك يوسع الفارق مع منتخب مصر إلى 8 أهداف قبل 10 دقائق من نهاية نصف نهائي كأس العالم لليد للناشئين pic.twitter.com/jvjIdIyxyr — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 11, 2023

الدقائق الأخيرة شهدت عودة مصرية حيث تقلص الفارق لـ 3 نقاط فقط قبل الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء لكنها لم تكن كافية لينتهي اللقاء بنتيجة 39-35.

وينتظر منتخب مصر الخاسر من مباراة نصف النهائي الثانية ضد كرواتيا وإسبانيا، والتي تقام بعد غد يوم الأحد المقبل.

وسيحصد منتخب مصر ميداليته الثانية في تاريخ البطولة حال فاز بالمركز الثالث.

وفي حال احتل المركز الرابع سيكون ثاني أفضل مركز للمنتخب في تاريخ مشاركته في المنتخب.

ويعد منتخب الدنمارك الأكثر تتويجا باللقب برصيد 3 ألقاب، وسيخوض النهائي الرابع له في تاريخه والأول منذ 2013.