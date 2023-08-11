محرز وفيرمينو وكيسي.. أهلي جدة بالقوة الضاربة في افتتاح الدوري السعودي أمام الحزم
الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 20:20
كتب : FilGoal
يبدأ أهلي جدة الدوري السعودي بالقوة الضاربة في مباراة الافتتاح ضد الحزم لموسم 2023-2024.
ويقود رياض محرز وآلان سان ماكسيمان وروبرتو فيرمينيو في هجوم الفريق المُلقب بـ "قلعة الكؤوس".
ويرتدي البرازيلي فيرمينو شارة قيادة الفريق في أولى مباريات الموسم الرسمية.
وشهد تشكيل الفريق مشاركة كل الصفقات الجديدة وجاء كالتالي:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
الدفاع: إزجان أليوسكي – عبد الباسط هندي – روجر إيبانيز – علي مجرشي
الوسط: زياد الجهني – فرانك كيسيه – رياض بودبوز
الهجوم: رياض محرز – روبرتو فيرمينو – آلان سان ماكسيمان
تشكيلة الفريق ⚽️#الأهلي_الحزم#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/hl5SZ04gWI— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 11, 2023
وعاد أهلي جدة مجددا للدوري السعودي بعدما قضى الموسم الماضي في الدرجة الأولى والتي عرفت باسم "دوري يلو".
وسيلتقي الفريقان مجددا بعدما صعدا سويا من الدرجة الأولى.
وانتصر الموسم الماضي الأهلي ذهابا 1-0 وفي الإياب انتهت المواجهة بالتعادل السلبي.