محرز وفيرمينو وكيسي.. أهلي جدة بالقوة الضاربة في افتتاح الدوري السعودي أمام الحزم

يبدأ أهلي جدة الدوري السعودي بالقوة الضاربة في مباراة الافتتاح ضد الحزم لموسم 2023-2024.

ويقود رياض محرز وآلان سان ماكسيمان وروبرتو فيرمينيو في هجوم الفريق المُلقب بـ "قلعة الكؤوس".

ويرتدي البرازيلي فيرمينو شارة قيادة الفريق في أولى مباريات الموسم الرسمية.

وشهد تشكيل الفريق مشاركة كل الصفقات الجديدة وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: إزجان أليوسكي – عبد الباسط هندي – روجر إيبانيز – علي مجرشي

الوسط: زياد الجهني – فرانك كيسيه – رياض بودبوز

الهجوم: رياض محرز – روبرتو فيرمينو – آلان سان ماكسيمان

وعاد أهلي جدة مجددا للدوري السعودي بعدما قضى الموسم الماضي في الدرجة الأولى والتي عرفت باسم "دوري يلو".

وسيلتقي الفريقان مجددا بعدما صعدا سويا من الدرجة الأولى.

وانتصر الموسم الماضي الأهلي ذهابا 1-0 وفي الإياب انتهت المواجهة بالتعادل السلبي.