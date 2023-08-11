خبر في الجول - الداخلية يضم ناشئ الزمالك

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 19:45

كتب : FilGoal

محمد أشرف - الداخلية

واصل نادي الداخلية تدعيم صفوفه وضم محمد أشرف ناشئ الزمالك السابق.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله في حضور ميمي عبد الرازق المدير الفني الجديد للفريق وعثمان الدسوقي رئيس النادي ووكيله محمد عبد الحميد.

وانضم أشرف (مواليد 2006) للزمالك في يناير الماضي، كما سبق للاعب البالغ 17 عاما له اللعب لصفوف الوصل الإماراتي من قبل.

أخبار متعلقة:
نجم وسط النصر.. الداخلية يتعاقد مع محمود حسونة صفقة لـ البدري من مصر.. الزوراء العراقي يضم كريستوفر جون من الداخلية خبر في الجول - تعثر مفاوضات الداخلية مع عماد النحاس.. والاتفاق مع عبد الرازق إلى ربع النهائي.. الأهلي يهزم الداخلية بثنائية في كأس مصر

وتعاقد الداخلية مع محمود حسونة لاعب وسط فريق النصر الذي تألق معه في الموسم الماضي بدوري الدرجة الثانية.

ووقع حسونة على عقد مدته 3 سنوات.

وعلى صعيد آخر أعلن نادي الزوراء العراقي التعاقد مع النيجيري كريستوفر جون مهاجم فريق الداخلية.

وتعد هذه الصفقة هي أول صفقة للنادي العراقي رفقة مدربه الجديد حسام البدري يبرمها من الدوري المصري.

وضمن الداخلية البقاء في الدوري بآخر جولة، وذلك بفضل الفوز على أسوان 4-2 في المباراة الأخيرة، التي قادت لهبوط الأخير.

محمد أشرف الداخلية الزمالك
نرشح لكم
السادس.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع الكاميروني ألان خبر في الجول - الأهلي يتخذ خطوات للتفاوض مع جلادباخ لضم مصطفى أشرف خبر في الجول - جناح إنيمبا على أبواب سيراميكا كليوباترا خبر في الجول – عاد من الاعتزال.. الزمالك يقيد عبد الشافي في قائمته الأولى ثروت سويلم يكشف الموعد المحتمل لـ قرعة وبداية الدوري المصري خبر في الجول – الاتفاق تم.. الأهلي يعير عمار حمدي إلى سيراميكا كليوباترا الصفقة الخامسة.. المحلة يضم "إيفا" على سبيل الإعارة الخامس والسادس.. الجونة يضم عبد الله هاشم وحسن الحطاب
أخر الأخبار
مباشر الدوري التركي - طرابزون (0) (0) أنطاليا.. بداية اللقاء وتريزيجيه أساسي 5 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري السعودي - أهلي جدة (0) (0) الحزم.. بداية الموسم 9 دقيقة | السعودية
السادس.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع الكاميروني ألان 20 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - للمنافسة على البرونزية.. مصر تخسر من الدنمارك في نصف نهائي كأس العالم ناشئين 21 دقيقة | كرة يد
محرز وفيرمينو وكيسي.. أهلي جدة بالقوة الضاربة في افتتاح الدوري السعودي أمام الحزم 41 دقيقة | السعودية
خبر في الجول - الأهلي يتخذ خطوات للتفاوض مع جلادباخ لضم مصطفى أشرف 54 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - جناح إنيمبا على أبواب سيراميكا كليوباترا ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - الداخلية يضم ناشئ الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي 3 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24