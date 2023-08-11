خبر في الجول - الداخلية يضم ناشئ الزمالك

واصل نادي الداخلية تدعيم صفوفه وضم محمد أشرف ناشئ الزمالك السابق.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله في حضور ميمي عبد الرازق المدير الفني الجديد للفريق وعثمان الدسوقي رئيس النادي ووكيله محمد عبد الحميد.

وانضم أشرف (مواليد 2006) للزمالك في يناير الماضي، كما سبق للاعب البالغ 17 عاما له اللعب لصفوف الوصل الإماراتي من قبل.

وتعاقد الداخلية مع محمود حسونة لاعب وسط فريق النصر الذي تألق معه في الموسم الماضي بدوري الدرجة الثانية.

ووقع حسونة على عقد مدته 3 سنوات.

وعلى صعيد آخر أعلن نادي الزوراء العراقي التعاقد مع النيجيري كريستوفر جون مهاجم فريق الداخلية.

وتعد هذه الصفقة هي أول صفقة للنادي العراقي رفقة مدربه الجديد حسام البدري يبرمها من الدوري المصري.

وضمن الداخلية البقاء في الدوري بآخر جولة، وذلك بفضل الفوز على أسوان 4-2 في المباراة الأخيرة، التي قادت لهبوط الأخير.