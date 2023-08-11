سكاي: ضحية كايسيدو.. تشيلسي يتخلى عن آدامز

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 19:38

كتب : FilGoal

تايلر آدامز

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن انهيار المفاوضات بين تشيلسي وليدز يونايتد بخصوص انتقال لاعب وسط الأخير تايلر آدامز إلى صفوف البلوز.

وكان تشيلسي مستعدا لدفع الشرط الجزائي بقيمة 20 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات اللاعب، ولكن خريطة الانتقالات تغيرت في الآونة الأخيرة.

ومع المنافسة الشرسة في صفقة ضم موسيس كايسيدو لاعب وسط برايتون التي يلقاها من ليفربول على الجانب الآخر، يظل تشيلسي الأقرب لاقتناص اللاعب الذي يعتبر هدفه الأساسي.

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وكان ليفربول قد قدم عرضا بقيمة 111 مليون جنيه استرليني، قرب اللاعب من أنفيلد لوهلة، قبل أن تفسد رغبة كايسيدو الأمر، حيث يريد مواصلة اتفاقه مع تشيلسي.

ويحاول البلوز على الجانب الآخر توفير الأموال اللازمة لإنهاء الصفقة، بينما أشارت صحيفة إندبندنت إلى محاولته لعرض خدمات لاعبين على برايتون للمساهمة في تقليص حدة نفقات الاتفاق.

بالتالي وبصورة مبدئية لن يجري صفقات أخرى في الوقت الراهن، ومن هنا ابتعد آدامز ليعود إلى ليدز مرة أخرى حتى إشعار آخر.

وهبط ليدز من الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم الماضي، بينما أنهى تشيلسي موسما كارثيا في المركز الثاني عشر.

ويتولى ماوريسيو بوتشيتينو قيادة البلوز في الوقت الحالي، خلفا للمؤقت فرانك لامبارد الذي أتى في أعقاب إقالة جراهام بوتر.

ويفتتح تشيلسي منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في دياره "ستامفورد بريدج" بمواجهة ليفربول يوم السبت.

تايلر أدامز تشيلسي ليدز الدوري الإنجليزي
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