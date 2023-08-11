مؤتمر البليهي: لن نلعب ضد لاعب واحد.. وكنا الأفضل في نهائيات خسرناها

تحدث علي البليهي لاعب الهلال خلال المؤتمر الصحفي المُقام تمهيدا للمباراة النهائية لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال أمام النصر.

وقال البليهي في المؤتمر: "سعداء كلاعبين بتواجدنا في النهائي وهو أمر طبيعي بالنسبة لنا".

وأضاف "مباراة الغد مهمة وتعتبر استكمالا لفترة إعدادنا لموسمنا القادم".

وأوضح "نحترم جميع اللاعبين في الفريق المنافس ولكن مواجهة الغد سنلعبها ضد فريق كامل وليس لاعب أو لاعبين".

ويضم فريق النصر أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو منذ يناير الماضي، ومؤخرا ضم سيكو فوفانا لاعب وسط لانس الفرنسي وساديو ماني جناح بايرن ميونيخ وليفربول السابق، ومارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر وأليكس تيليس ظهير مانشستر يونايتد السابق.

وتابع "كنا الأفضل في بطولات سابقة ومباريات نهائية وخسرنا، ونأمل بأن نوفق في مباراة الغد ونحقق البطولة".

واختتم البليهي "الهلال لا يتأثر بأي غياب، وعبد الله المعيوف حارس كبير والحارس البديل سيكون على أتم الاستعداد".

ويقام نهائي البطولة العربية يوم غد السبت في مدينة الطائف على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في السادسة مساءً.

ووصل الهلال لنهائي البطولة العربية بعدما تخطى عقبة الشباب في نصف النهائي.

فيما وصل النصر للنهائي بعدما فاز على الشرطة العراقي بهدف كريستيانو رونالدو.

ويستهل الدوري السعودي موسمه الجديد الاستثنائي اليوم الجمعة بلقاء يجمع أهلي جدة مع الحزم.