مؤتمر جيرارد: لعبت ضد رونالدو وأعرفه.. هندرسون: هذا هو التحدي الأكبر

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 19:19

كتب : FilGoal

ستيفن جيرارد

تحدث ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق السعودي في مؤتمر صحفي، وبرفقته جوردان هندرسون زميله السابق والقادم من ليفربول في الصيف.

وقال جيرارد في المؤتمر الصحفي: "أمور عديدة يمكن قولها عن بلدكم الذي أصبح جزء من حياتي. شرف لي أن أكون هنا. أعتبر العمل صعبا ولكني سعيد به".

وأضاف "عائلتي ستصل خلال أيام، وأفرادها متحمسون لهذه التجربة. أنا بالطريقة التي تم استقبالي بها هنا من الناس، وكذلك يمكن القول بإن الجو العام جيد ومريح".

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وعن الانتقادات التي تلقاها من الإعلام الأوروبي على هذه الخطوة قال: "أنا سعيد لكن في العالم وفي هذا المجال تحديدا ستكون هناك بعض التعليقات السلبية، وهذا لا يمكن التحكم فيه".

وعن مواجهة كريستيانو رونالدو نجم النصر في الجولة الأولى قال: "لعبت ضد كريستيانو رونالدو من قبل وأعرفه. أتطلع لبداية مثالية للفريق".

وكان جيرارد قائد ليفربول، بينما كان رونالدو هو نجم الغريم مانشستر يونايتد في الماضي.

على الجانب الآخر تحدث جوردان هندرسون عما دار بينه وبين زميليه السابقين في ليفربول أيضا، ساديو ماني الذي انتقل إلى النصر وفابينيو الذي انتقل إلى اتحاد جدة.

وقال هندرسون في المؤتمر: "تحدثت مع ساديو ماني وفابينيو وأعتقد أن التحدي الأكبر في التأقلم بالنسبة لنا سيكون الحرارة".

وأوضح "عندما لعبنا في أبو ظبي ودبي كانت درجة الحرارة مرتفعة لغاية وأعتقد أن هذا سيكون الأمر الأصعب".

وللثلاثي زميل آخر انتقل إلى الدوري السعودي، وهو البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب أهلي جدة حاليا.

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