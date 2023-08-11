انتهت مونديال الناشئين لـ اليد - مصر (35) (39) الدنمارك.. إلى البرونزية
الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 19:06
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر والدنمارك في نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.
ويسعى منتخب مصر للحفاظ على لقبه، إذ يعد حامل لقب النسخة الأخيرة والتي أقيمت في 2021.
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نهاية اللقاء.. مصر تخسر من الدنمارك بنتيجة 39-35.
ق 59: مصر تقلص الفارق 38-35
ق 55: 38-32 للدنمارك
ق 50: 33-26 للدنمارك
ق 42: الفارق 4.. 28-24 للدنمارك
ق 36: الفارق كما هو.. 26-21
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الدنمارك بنتيجة 23-18
ق 28: الفارق يتقلص 20-15
ق 22: 18-11 للدنمارك
ق 19: الفارق يتسع.. 15-9 للدنمارك
ق 13: الدنمارك تقلب النتيجة وتتقدم 10-8
ق 9: تقدم منتخب مصر 6-5
ق 8: منتخب مصر يعود مجددا 5-5
ق 4: تعادل مبكر 3-3
بداية اللقاء
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