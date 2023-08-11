الرياضية: أزمة لـ الهلال والنصر في افتتاح الدوري السعودي بسبب نهائي البطولة العربية

رفضت إدارة المسابقات في الدوري السعودي تأجيل مباراتي النصر والهلال في الجولة الأولى من البطولة والمقرر إقامتهما يوم الإثنين المقبل ضد الاتفاق وأبها على الترتيب.

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن كلا الفريقين طلب تأجيل موعد مباراته الافتتاحية في الدوري السعودي نظرا للمشاركة في نهائي البطولة العربية غدا السبت.

وهو ما يعني أن كلا الفريقين سيكون عليه أن يبدأ موسمه المحلي بعد 48 ساعة فقط من نهائي البطولة العربية.

ويقام نهائي البطولة العربية يوم غد السبت في مدينة الطائف على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في السادسة مساءً.

وأشار تقرير آخر للصحيفة ذاتها أن إدارة الهلال تقدمت بطلب جديد لرابطة المحترفين السعودية، تطلب تأجيل مواجهة أبها في الجولة الأولى مستندة فيه على أن موعد المباراة يحين بعد 48 ساعة من نهائي البطولة وفقا للائحة.

ويستهل الدوري السعودي موسمه الجديد الاستثنائي اليوم الجمعة بلقاء يجمع أهلي جدة مع الحزم.

ووصل الهلال لنهائي البطولة العربية بعدما تخطى عقبة الشباب في نصف النهائي.

فيما وصل النصر للنهائي بعدما فاز على الشرطة العراقي بهدف كريستيانو رونالدو.