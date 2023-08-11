كرة طائرة - منتخب مصر يكتفي بالمركز الثامن في كأس العالم للشباب

اكتفى منتخب مصر بالمركز الثامن في كأس العالم للكرة الطائرة تحت 19 عاما بعدما خسر من إيطاليا بنتيجة 3 أشواط دون رد.

وتقام البطولة في مدينة سان خوان في الأرجنتين بين 2 و13 أغسطس الجاري، في النسخة الـ 18 للمسابقة.

وتعد تلك المرة الثانية في تاريخ منتخب مصر التي يحتل فيها المركز الثامن بعد نسخة 1993 والتي أقيمت في تركيا.

وتواجد منتخب مصر بين الثمانية الكبار للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته.

وانتهى الشوط الأول بتفوق إيطاليا بنتيجة 25-16، ثم عزز تفوقه في الثاني بنتيجة 25-22.

وفي الشوط الثالث عاد منتخب إيطاليا من بعيد بعدما كانت النتيجة تشير لتفوق منتخب مصر بفارق 5 نقاط وحقق الفوز بنتيجة 25-23 وحسم اللقاء لصالحه.

وكانت أفضل نتيجة حققها منتخب مصر في بطولة العالم للناشئين تحقيق المركز الرابع مرتين.

وكانت آخر مرة تواجد فيها منتخب مصر في ربع النهائي عندما حقق المركز الرابع في نسخة 2019.

وحصد منتخب مصر المركز الثاني عشر في النسخة الماضية عام 2021 والتي كانت في إيران.

مشوار البطولة

واحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة بعدما فاز على صربيا وكوستاريكا والأرجنتين وخسر من أمريكا.

وفي دور الـ 16 تفوق على كولومبيا ثم خسر في ربع النهائي من فرنسا.

وفي مباريات تحديد المراكز بين الخامس والثامن خسر منتخبنا من بلغاريا ثم إيطاليا ليحتل المركز الثامن.