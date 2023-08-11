أمينه قاسم .. أول مديرة مباريات مصرية في كأس العالم للسيدات

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 17:26

كتب : FilGoal

أمينة قاسم

أنهت أمينة قاسم مهمتها كمديرة لمباريات كأس العالم للسيدات 2023 مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بنهاية مباريات ربع النهائي.

وباتت أمينة قاسم أول مديرة مباريات مصرية في كأس العالم للسيدات.

وتولت أمينة إدارة مباريات مدينة ملبورن الأسترالية في البطولة وأشرفت بشكل كامل على كل ما يخص التنظيم في هذه المدينة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – عاد من الاعتزال.. الزمالك يقيد عبد الشافي في قائمته الأولى مؤتمر جيسوس: انتظروا مباراة عالمية.. وهذا ردي على مدرب النصر مؤتمر مدرب النصر: هدفنا اللقب.. وهل سيلعب الهلال النهائي بـ9 لاعبين؟ مؤتمر تين هاج: هذا سبب عدم التعاقد مع هاري كين.. ماجواير متاح وموعد عودة هويلوند مجهول

وتعد هذه هي كأس العالم الثانية لأمينة بعدما تولت منصب مديرة المباريات في كأس العالم في فرنسا 2019 كأول مصرية تحظى بهذه المكانة.

كما قادت من قبل مباريات كأس العالم تحت 17 عاما للسيدات في الأردن 2017 وتحت 20 عاما في كوستاريكا 2022.

وتشغل أمينة منصب مديرة إدارة الانضباط في الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) وأشرفت على العديد من البطولات الإفريقية على مستوى الرجال والسيدات.

كأس العالم للسيدات
نرشح لكم
خبر في الجول – عاد من الاعتزال.. الزمالك يقيد عبد الشافي في قائمته الأولى خبر في الجول – المقاولون العرب يقترب من ضم رشيد أحمد تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي ثروت سويلم يكشف الموعد المحتمل لـ قرعة وبداية الدوري المصري خبر في الجول – الاتفاق تم.. الأهلي يعير عمار حمدي إلى سيراميكا كليوباترا الصفقة الخامسة.. المحلة يضم "إيفا" على سبيل الإعارة مهاجم الإسماعيلي السابق.. وادي دجلة يتعاقد مع وليد عطية نجم وسط النصر.. الداخلية يتعاقد مع محمود حسونة
أخر الأخبار
أمينه قاسم .. أول مديرة مباريات مصرية في كأس العالم للسيدات 12 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – عاد من الاعتزال.. الزمالك يقيد عبد الشافي في قائمته الأولى 29 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جيسوس: انتظروا مباراة عالمية.. وهذا ردي على مدرب النصر 30 دقيقة | كأس العرب
مؤتمر مدرب النصر: هدفنا اللقب.. وهل سيلعب الهلال النهائي بـ9 لاعبين؟ 47 دقيقة | كأس العرب
مؤتمر تين هاج: هذا سبب عدم التعاقد مع هاري كين.. ماجواير متاح وموعد عودة هويلوند مجهول ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الأهلي يتفق مع التونسي عمر عبادة لدعم فريق السلة في مونديال الأندية ساعة | كرة سلة
مؤتمر بوكيتينو: لن أتحدث عن كايسيدو.. وهذا ما نريد دعمه في الفريق وافتقدت الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – المقاولون العرب يقترب من ضم رشيد أحمد 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 3 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي 4 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط