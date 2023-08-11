أمينه قاسم .. أول مديرة مباريات مصرية في كأس العالم للسيدات
الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 17:26
كتب : FilGoal
أنهت أمينة قاسم مهمتها كمديرة لمباريات كأس العالم للسيدات 2023 مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بنهاية مباريات ربع النهائي.
وباتت أمينة قاسم أول مديرة مباريات مصرية في كأس العالم للسيدات.
وتولت أمينة إدارة مباريات مدينة ملبورن الأسترالية في البطولة وأشرفت بشكل كامل على كل ما يخص التنظيم في هذه المدينة.
وتعد هذه هي كأس العالم الثانية لأمينة بعدما تولت منصب مديرة المباريات في كأس العالم في فرنسا 2019 كأول مصرية تحظى بهذه المكانة.
كما قادت من قبل مباريات كأس العالم تحت 17 عاما للسيدات في الأردن 2017 وتحت 20 عاما في كوستاريكا 2022.
وتشغل أمينة منصب مديرة إدارة الانضباط في الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) وأشرفت على العديد من البطولات الإفريقية على مستوى الرجال والسيدات.
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