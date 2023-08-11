خبر في الجول – عاد من الاعتزال.. الزمالك يقيد عبد الشافي في قائمته الأولى

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 17:09

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عبد الشافي

قيد الزمالك محمد عبد الشافي في قائمته الأولى للموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجهاز الفني للزمالك ولاعبي الفريق عقدوا الكثير من الجلسات مع عبد الشافي لإقناعه بالتراجع عن الاعتزال لحاجة الفريق لجهوده.

واستجاب عبد الشافي لطلب الزمالك وبناء عليه تم قيده في قائمة الفريق الأولى للموسم الجديد.

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وكان FilGoal.com كشف سابقا عن طلب من لاعبي الزمالك لعبد الشافي بالتراجع عن الاعتزال والاستمرار لموسم إضافي.

وانتقل عبد الشافي من قطاع الناشئين في الزمالك إلى غزل المحلة عام 2006.

قبل أن يعود للقلعة البيضاء في 2009 ورحل في 2014.

ولعب عبد الشافي (36 عاما) للأهلي والفتح السعوديين قبل أن يعود للزمالك في 2019.

ومثل عبد الشافي فريق الزمالك في 224 مباراة وسجل 11 هدفا وأرسل 18 تمريرة حاسمة، وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق.

الزمالك عبد الشافي
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