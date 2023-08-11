خبر في الجول - الأهلي يتفق مع التونسي عمر عبادة لدعم فريق السلة في مونديال الأندية

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 16:00

كتب : عمرو عبد المنعم

عمر عبادة - منتخب تونس لكرة السلة

اتفق الأهلي مع التونسي عمر عبادة على دعم فريق السلة في الفترة المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم الاتفاق مع صانع ألعاب منتخب تونس لدعم الفريق في بطولتي مونديال الأندية والبطولة العربية.

وسبق لعمر عبادة الحصول على لقب أفضل صانع ألعاب في إفريقيا عامي 2017 و2021.

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ووصلت نسبة تسجيله مع منتخب تونس في كأس العالم لـ15 نقطة في المباراة.

فيما وصلت نسبة تسجيله للنقاط الموسم الماضي مع فريقي اتحاد جدة والجيش السوري لـ25 نقطة في المباراة.

اللاعب صاحب الـ30 عاما قادم الجيش السوري للفوز بكأس سوريا في شهر يونيو الماضي.

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