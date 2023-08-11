خبر في الجول – المقاولون العرب يقترب من ضم رشيد أحمد
الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 15:31
كتب : عمرو نبيل
اقترب نادي المقاولون العرب من التعاقد مع رشيد أحمد مهاجم سيراميكا كليوباترا.
رشيد أحمد
النادي : الداخلية
ولعب المهاجم النيجيري في صفوف الداخلية الموسم المنصرم على سبيل الإعارة.
وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي المقاولون العرب دخل في مفاوضات جادة لضم رشيد أحمد هذا الصيف.
ولا يمانع سيراميكا كليوباترا التخلي عن خدمات رشيد حال الوصول إلى اتفاق، إذ باتت الصفقة قريبة من الحسم.
وعاد رشيد أحمد لصفوف سيراميكا كليوباترا بعدما انتهت غعارته لنادي الداخلية.
وساهم رشيد أحمد بدور كبير في بقاء الداخلية في الدوري بعدما عاني من خطر الهبوط في الموسم المنصرم.
ولعب صاحب الـ23 عاما 24 مباراة بقميص الداخلية وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.
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