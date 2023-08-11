مؤتمر أنشيلوتي: مواصفات بديل كورتوا؟ أن يصد بيديه.. ولن أعتمد على طريقة لعب واحدة

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 14:56

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - مانشستر سيتي وريال مدريد

"يوم أمس لم يكن جيدا بسبب إصابة لاعب مهم مثل ثيبو كورتوا لكن هذه الأشياء تحدث" هكذا تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن إصابة حارس مرمى فريقه.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة أتليتك بلباو غدا السبت في ملعب سان ماميس في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وتحدث أنشيلوتي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "أمنح لونين ثقتي الكاملة فهو حارس مرمى رائع وقدم أداء جيدا في الجولة التحضيرية، مثل كل المواهب يفتقر للخبرة لكنه سيحصل عليها خلال المباريات".

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وعن هل لو تعاقد ناديه مع حارس هل سيكون أساسيا أم لا أجاب "ثقتي كاملة في لونين".

واستدرك "لدينا الوقت للتفكير في الأمر ولدينا حراس صغار في السن لكن الموسم طويل جدا وعلينا التفكير في الأمر رغم ثقتنا في لونين".

وبسؤاله عن مواصفات حارس المرمى الذي يريد التعاقد معه أجاب ضاحكا "أن يصد بيديه، هذا ما أطلبه من الحراس".

وكان كورتوا تعرض للإصابة في مران ريال مدريد أمس الخميس وأثبتت الفحوصات معاناته من قطع في الرباط الصليبي ليغيب لسبعة أشهر على الأقل.

وعن طريقة اللعب قال: "في الدفاع علينا العمل قليلا، لن يكون هناك نظام واحد للعب يمكننا استخدام 4-3-3 أو 4-2-3-1 فأنا لا أعتمد على نظام واحد".

أما عن التعاقد مع مهاجم أو ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان قال: "في الجولة التحضيرية سجلنا العديد من الأهداف وصنعنا فرصا لكن المشكلة كانت في الدفاع ونجاحنا لم يكتمل، لدينا خيارات جيدة في الهجوم وخوسيلو رائع جدا".

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