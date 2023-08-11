تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي

حصل نادي الخليج على توقيع محمد شريف مهاجم النادي الأهلي بحسب صحيفة "اليوم" السعودية.

ويمتد تعاقد محمد شريف مع الأهلي حتى صيف 2024.

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية، فإن محمد شريف أتم الاتفاق بالفعل مع نادي الخليج ووقع على العقود.

المهاجم صاحب الـ 27 عاما نجح خلال الموسم الحالي في تسجيل 14 هدفا في 46 مباراة شارك بهم بجميع البطولات.

ويستهل نادي الخليج مشواره في الموسم الجديد من دوري روشن بمواجهة نظيره الفيحاء مساء يوم غد السبت.