تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 14:10

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - هدف محمد شريف

حصل نادي الخليج على توقيع محمد شريف مهاجم النادي الأهلي بحسب صحيفة "اليوم" السعودية.

ويمتد تعاقد محمد شريف مع الأهلي حتى صيف 2024.

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية، فإن محمد شريف أتم الاتفاق بالفعل مع نادي الخليج ووقع على العقود.

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المهاجم صاحب الـ 27 عاما نجح خلال الموسم الحالي في تسجيل 14 هدفا في 46 مباراة شارك بهم بجميع البطولات.

محمد شريف انضم لصفوف الأهلي في يناير 2018 قادما من صفوف وادي دجلة.

وخرج شريف على سبيل الإعارة لنادي إنبي في موسم 2019 – 2020.

وعاد شريف لصفوف الأهلي في صيف 2020 وشارك إجمالا في 151 مباراة وسجل 58 هدفا وصنع 11 آخرين.

ويستهل نادي الخليج مشواره في الموسم الجديد من دوري روشن بمواجهة نظيره الفيحاء مساء يوم غد السبت.

محمد شريف الأهلي الخليج السعودي
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