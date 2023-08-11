تقرير: محرز وفيرمينو أساسيان مع أهلي جدة في انطلاقة الدوري السعودي

يستعد الثنائي رياض محرز وروبرت فيرمينو لقيادة تشكيل أهلي جدة أمام الحزم.

ويلعب الأهلي أمام الحزم مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة سيعتمد على رياض محرز وفيرمينو في تشكيل فريقه الأساسي أمام الحزم.

وأوضحت التقارير أن آلان سانت ماكسيمان سيكون أيضا ضمن حسابات مدرب الأهلي فيما لم يتضح موقف الثنائي فرانك كيسي وروجر إيبانيز.

وخلال الصيف الجاري ضم الأهلي كل من رياض محرز (مانشستر سيتي) وآلان سان ماكسيمان (نيوكاسل) وإدوارد ميندي (تشيلسي) وروبرتو فيرمينو (ليفربول) من الدوري الإنجليزي.

كما تعاقد مع فرانك كيسي قادما من برشلونة وروجر إيبانيز قادما من روما الإيطالي.

وعلى المستوى المحليى ضم الأهلي كل من: سميحان النابت وفهد الرشيدي (التعاون) وعبد الله عطيف(الهلال).