مونت كارلو: لوريس معروض على ريال مدريد

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 11:48

كتب : FilGoal

هوجو لوريس حارس مرمى توتنام

بات هوجو لوريس حارس مرمى توتنام ضمن الأسماء المرشحة لحل أزمة ريال مدريد.

وانتهى موسم تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وبحسب إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن هوجو لوريس تم عرضه على ريال مدريد.

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فيما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن لوريس انضم لمجموعة من الأسماء المرشحة لتدعيم حراسة مرمى ريال مدريد.

وتضم القائمة المرشحة كل من: لوريس (توتنام)، كيبا (تشيلسي)، ياسين بونو (إشبيلية)، ديفيد دي خيا (انتقال حر).

إصابة ستبعد كورتوا عن الملاعب لثمانية أشهر على الأقل، ليتأكد بذلك غيابه عن ريال مدريد طيلة الموسم المقبل 2023/2024.

وبإصابة كورتوا، لم يعد ريال مدريد يملك سوى أندري لونين الحارس الأوكراني الشاب.

عقد لوريس ينتهي مع توتنام بنهاية الموسم المقبل.

لوريس كشف عن تفكيره في الرحيل عن الفريق اللندني.

وقضى لوريس 11 موسما بقميص توتنام الإنجليزي عقب انضمامه قادما من أولمبيك ليون الفرنسي.

وقال لوريس في وقت سابق لـ Nice–Matin الفرنسية: "توصلنا للحظة مهمة سواء للنادي أو لي، هي نهاية حقبة، لدي رغبة في شيء آخر، سأدرس ما هو ممكن بهدوء".

وأضاف "بالرغم من ذلك لم أنس أن لدي موسم متبقي في تعاقدي مع توتنام، وهذه هي كرة القدم، من الصعب التكهن بما سيحدث".

وتابع "الأكثر أهمية هو إيجاد مشروع حيث أنجح".

الحارس البالغ 36 عاما بدأ مسيرته مع نيس وانضم إلى ليون في 2008 وعقب 4 مواسم انضم لصفوف الديوك اللندنية.

وأعلن لوريس اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب فرنسا عقب خسارة نهائي كأس العالم 2022، وسبق له التتويج ورفع لقب كأس العالم 2018.

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