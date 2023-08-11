نهائي البطولة العربية – العويس ينهي مخاوف جيسوس قبل دربي النصر

تنفس جورجي جيسوس مدرب الهلال الصعداء قبل خوض المواجهة المرتقبة امام النصر في دربي الرياض العاصمة السعودية.

ويلعب الهلال أمام النصر غدا السبت ضمن نهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية".

واستعاد جيسوس خدمات محمد العويس حارس المرمى الدولي السعودي قبل خوض مواجهة الدربي المرتقبة.

وشارك العويس في تدريبات الهلال الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وأنهى العويس مخاوف جيسوس بسبب غياب عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال الأساسي عن المباراة النهائية.

وتعرض المعيوف للطرد خلال مواجهة الهلال أمام الشباب في نصف نهائي البطولة.

وستقام المباراة في تمام السادسة مساء السبت وتذاع على قناة "ssc 1" وعبر تطبيق "شاهد".

وفاز الهلال على الشباب بنتيجة 3-1 ضمن نصف نهائي البطولة.

وسجل محمد كنو ومالكوم وعبد الله الحمدان أهداف الهلال، فيما قلص جوستافو كويلار النتيجة للشباب.

فيما فاز النصر على الشرطة العراقي بهدف دون رد ضمن نصف نهائي المسابقة.

وسجل رونالدو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 79.