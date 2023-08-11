مواعيد مباريات الجمعة 11-8-2023 والقنوات الناقلة.. مانشستر سيتي ضد بيرنلي وانطلاق الدوري السعودي

يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات القوية والمثيرة حول مختلف دول العالم.

وينطلق اليوم الدوري الإنجليزي بمواجهة نارية بين مانشستر سيتي حامل اللقب ونظيره يبرنلي.

فيما يقص فالنسيا وإشبيلية شريط افتتاح موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

كما يشهد اليوم انطلاق منافسات الدوري السعودي للمحترفين في موسم مرتقب بعد ضم كوكبة من النجوم العالمية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

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الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ×بيرنلي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1- ويعلق عليها عصام الشوالي.

الدوري الإسباني

ألميريا ×رايو فايكانو.. 8:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

إشبيلية × فالنسيا.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 1- ويعلق عليها محمد بركات.

الدوري السعودي

يلعب أهلي جدة الذي يضم مجموعة من النجوم على غرار رياض محرز وروبرت فيرمينو وإدوارد ميندي وفرانك كيسي أمام الحزم في انطلاق مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

أهلي جدة × الحزم .. 9:00 مساء - SSC 1 - ويعلق عليها فهد العتيبي.

الدوري الفرنسي

نيس× ليل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2 - ويعلق عليها نوفل باشي.