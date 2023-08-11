ثروت سويلم يكشف الموعد المحتمل لـ قرعة وبداية الدوري المصري

الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 00:50

كتب : FilGoal

قرعة الدوري المصري - رابطة الأندية

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية الموعد المقترح لبداية الدوري وكذلك قرعة الموسم الجديد.

وقال عضو رابطة الأندية عبر قناة المحور: "هناك رغبة من أعضاء الرابطة لدعم أندية الدوري الـ 18 في ظل الظروف الصعبة لبعض الأندية الجماهيرية مثل بلدية المحلة العائد حديثا".

وأضاف "بداية الدوري المصري ستكون في بداية الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر المقبل".

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وأردف "قرعة الدوري المصري ستقام بين 15-20 أغسطس الجاري، وسيتم تحديد الموعد النهائي للقرعة بين عامر حسين ورابطة الأندية".

وأتم "كأس النخبة ستقام في شهر ديسمبر المقبل على الأرجح".

وسبق أن أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية من قبل: "الدوري الموسم المقبل سيكون بشكله المعتاد وسيبدأ في منتصف سبتمبر المقبل، وبدأنا العمل في تجهيز الجدول".

كشف عامر حسين عضو اتحاد كرة القدم في وقت سابق عبر قناة ETC: "قرعة الدوري المصري يوم 15 أغسطس، والمسابقة تنطلق يوم 15 سبتمبر".

وأفصح "من شروط تنظيم بطولة سوبر النخبة بمشاركة 4 فرق إلغاء بطولة السوبر المصري بشكلها القديم بين بطل الدوري والكأس".

وبسؤاله كيف ينظم اتحاد الكرة بطولة سوبر جديدة من 4 فرق في ظل موسم مزدحم رد قائلا: "المال يحكم".

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