دي لاورينتيس: أوسيمين باق في نابولي

كشف أوريليو دي لاورينتيس مالك نادي نابولي الإيطالي حقيقة رحيل مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين.

فيكتور أوسيمين النادي : نابولي نابولي

وارتبط اسم هداف الدوري الإيطالي بالانتقال لصفوف الهلال السعودي وكذلك باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال مالك نابولي عبر شبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "أوسيمين باق، لديه عامين في عقده، إلى أي مكان سيذهب؟".

وأضاف "لدينا عقود يجب احترامها بين الطرفين، أوسيمين على ما يرام وهناك شفافية بين جميع الأطراف، نحن هادئين".

ويمتد عقد أوسيمين مع نابولي حتى صيف 2025.

وطلب نابولي الحصول على 500 مليون يورو للتخلي عن فيكتور أوسيمين لصالح الهلال السعودي.

ويرغب الهلال في التعاقد مع مهاجم في أسرع وقت لتعويض رحيل الثنائي أوديون إيجالو وموسى ماريجا.

وتعثرت مفاوضات الهلال مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش بسبب رفض فولام التخلي عن خدماته.

وضم الهلال خلال الصيف الجاري 4 صفقات: سيرجي سافيتش ومالكوم وروبن نيفيز وكاليدو كوليبالي.

ويعد أوسيمين صاحب الـ24 عاما هدفا كذلك لفرق تشيلسي، وريال مدريد، وباريس سان جيرمان.

ونجح أوسيمين في إعادة لقب الدوري الإيطالي إلى خزائن نابولي بعد غياب 33 عاما.

وشارك المهاجم النيجيري مع نابولي خلال الموسم الماضي في 39 مباراة وسجل 31 هدفا وصنع 5 آخرين.