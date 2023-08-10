في يوم عيد ميلاده.. نابولي يضم ينس كاجوسته

أعلن نادي نابولي الإيطالي ضم السويدي ينس كاجوسته قادما من استاد ريمس الفرنسي.

السويدي الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 24 وقع على عقد انتقاله لمدة 5 سنوات.

وسيرتدي السويدي القميص رقم 24 احتفالا بالتوقيع يوم عيد ميلاده الـ24.

وبحسب التقارير فأن الصفقة تمت مقابل 12 مليون يورو.

🗣️ Cajuste on his squad number: "Today is my 24th birthday and Napoli is the best present I could have asked for!" 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/xitzAjcbWD — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) August 10, 2023

وبدأ لاعب الوسط مسيرته مع أورتيجيه السويدي ثم انضم إلى ميتيلاند الدنماركي في 2018 وقضى 4 مواسم.

وانضم إلى ريمس الصيف الماضي وخاض 31 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

وأشارت بعض التقارير أن كاجوسته سيعوض رحيل تانجي ندومبيلي الذي انتهت إعارته من توتنام.

وأصبح السويدي ثالث صفقات البارتينوبي بعد البرازيلي ناتان والإيطالي إليا كابريلي.