في يوم عيد ميلاده.. نابولي يضم ينس كاجوسته
الخميس، 10 أغسطس 2023 - 23:48
كتب : FilGoal
أعلن نادي نابولي الإيطالي ضم السويدي ينس كاجوسته قادما من استاد ريمس الفرنسي.
السويدي الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 24 وقع على عقد انتقاله لمدة 5 سنوات.
وسيرتدي السويدي القميص رقم 24 احتفالا بالتوقيع يوم عيد ميلاده الـ24.
وبحسب التقارير فأن الصفقة تمت مقابل 12 مليون يورو.
🗣️ Cajuste on his squad number: "Today is my 24th birthday and Napoli is the best present I could have asked for!"
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/xitzAjcbWD— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) August 10, 2023
وبدأ لاعب الوسط مسيرته مع أورتيجيه السويدي ثم انضم إلى ميتيلاند الدنماركي في 2018 وقضى 4 مواسم.
وانضم إلى ريمس الصيف الماضي وخاض 31 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.
وأشارت بعض التقارير أن كاجوسته سيعوض رحيل تانجي ندومبيلي الذي انتهت إعارته من توتنام.
وأصبح السويدي ثالث صفقات البارتينوبي بعد البرازيلي ناتان والإيطالي إليا كابريلي.