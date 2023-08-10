في يوم عيد ميلاده.. نابولي يضم ينس كاجوسته

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 23:48

كتب : FilGoal

ينس كاجوسته

أعلن نادي نابولي الإيطالي ضم السويدي ينس كاجوسته قادما من استاد ريمس الفرنسي.

السويدي الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 24 وقع على عقد انتقاله لمدة 5 سنوات.

وسيرتدي السويدي القميص رقم 24 احتفالا بالتوقيع يوم عيد ميلاده الـ24.

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وبحسب التقارير فأن الصفقة تمت مقابل 12 مليون يورو.

وبدأ لاعب الوسط مسيرته مع أورتيجيه السويدي ثم انضم إلى ميتيلاند الدنماركي في 2018 وقضى 4 مواسم.

وانضم إلى ريمس الصيف الماضي وخاض 31 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

وأشارت بعض التقارير أن كاجوسته سيعوض رحيل تانجي ندومبيلي الذي انتهت إعارته من توتنام.

وأصبح السويدي ثالث صفقات البارتينوبي بعد البرازيلي ناتان والإيطالي إليا كابريلي.

نابولي ريمس ينس كاجوسته
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