الخامس والسادس.. الجونة يضم عبد الله هاشم وحسن الحطاب

الخميس، 10 أغسطس 2023 - 23:33

كتب : رضا السنباطي

الجونة - بيان رسمي

أعلن نادي الجونة ضم عبد الله هاشم عبادي قادما من فريق شبان قنا.

وأوضح النادي انضمام اللاعب عقب دفع المقابل المادي دون الكشف عنه.

ويشغل عبادي مركز قلب الدفاع وظهير أيمن، وسبق له أن سجل في شباك الجونة في لقاء الموسم الماضي بالدرجة الثانية في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

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وخاض هاشم الموسم الماضي مباراة في كأس مصر وسجل هدفا في شباك البنك الأهلي من ركلة جزاء.

وأصبح الحارس حسن الحطاب سادس صفقات الفريق قادما من الفريق ذاته.

ولعب الحطاب لناشئين المقاولون العرب و الزرقا والسنبلاوين والإعلاميين سابقا.

وضم الفريق قبل ذلك كل من أليو جاتا من بترول أسيوط وحسام الصانع من البنك الأهلي وأحمد مسعود من المصري ومحمد الصباحي من سموحة.

وعاد الجونة إلى الدوري المصري في الموسم المقبل رفقة كل من زد وبلدية المحلة.

وكان الجونة أعلن التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

الجونة شبان قنا عبد الله هاشم عبادي
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