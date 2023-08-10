الخامس والسادس.. الجونة يضم عبد الله هاشم وحسن الحطاب
الخميس، 10 أغسطس 2023 - 23:33
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي الجونة ضم عبد الله هاشم عبادي قادما من فريق شبان قنا.
عبد الله هاشم
النادي : الجونة
وأوضح النادي انضمام اللاعب عقب دفع المقابل المادي دون الكشف عنه.
ويشغل عبادي مركز قلب الدفاع وظهير أيمن، وسبق له أن سجل في شباك الجونة في لقاء الموسم الماضي بالدرجة الثانية في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.
وخاض هاشم الموسم الماضي مباراة في كأس مصر وسجل هدفا في شباك البنك الأهلي من ركلة جزاء.
نرحب باللاعب عبدالله هاشم "عبادي" في الجونة⭐️
Welcome to Gouna, Abaddii⚽️⭐️#TheGounies #YourTownYourTeam pic.twitter.com/dU09UWn54Z— El Gouna FC (@GounaFC) August 10, 2023
وأصبح الحارس حسن الحطاب سادس صفقات الفريق قادما من الفريق ذاته.
ولعب الحطاب لناشئين المقاولون العرب و الزرقا والسنبلاوين والإعلاميين سابقا.
نرحب بحارس المرمى حسن الحطاب🧤⭐️
Welcome to Gouna, Hassan!⭐️#TheGounies #YourTownYourTeam pic.twitter.com/5NBrdDEtIs— El Gouna FC (@GounaFC) August 10, 2023
وضم الفريق قبل ذلك كل من أليو جاتا من بترول أسيوط وحسام الصانع من البنك الأهلي وأحمد مسعود من المصري ومحمد الصباحي من سموحة.
وعاد الجونة إلى الدوري المصري في الموسم المقبل رفقة كل من زد وبلدية المحلة.
وكان الجونة أعلن التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق في الموسم المقبل.