مهاجم الإسماعيلي السابق.. وادي دجلة يتعاقد مع وليد عطية
الخميس، 10 أغسطس 2023 - 23:18
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي وادي دجلة رسميا عن تعاقده مع وليد عطية مهاجم بترول أسيوط.
وأكد وادي دجلة في بيان مقتضب إتمام الاتفاق على المقابل المادي مع إدارة بترول أسيوط، دون توضيحه.
وسبق لعطية اللعب مع أندية المنصورة والاسماعيلي وحرس الحدود والرجاء.
وبعد ضم عطية، ارتفع عدد صفقات وادي دجلة إلى 8.
وضم دجلة حتى الآن عبد الكافي رجب ومحمد الشبيني وعبدالله كامل ويوسف محسن أويا وأحمد رفعت ومؤمن عاطف وأحمد داهش.
وينافس وادي دجلة في دوري المحترفين خلال الموسم المقبل.
واحتل وادي دجلة المركز الثاني في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية، والتي تأهل من زد إلى الدوري الممتاز.
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